Ответ сразу спойлером – гаджеты на проезжей части просто не брать в руки. Не важно, пешком вы или за рулем. При переходе дороги две минуты, будем честными, ничего для собеседника на той стороне не решат, а вот проблем могут доставить много. И хорошо, если просто проблем. При длительной поездке всегда лучше предупредить о том, что вы в пути…
На дороге лучший саундтрек – это тишина в наушниках. Пешеход должен быть в курсе всего, что происходит вокруг – едет ли автомобиль, готовится ли к остановке автобус. Примеров того, чем заканчивается отвлечение внимания на гаджет с музыкой – много. Часто – трагических. Но обо всем по порядку. Телефон, смартфон, навигатор, фитнес-трекер могут серьезно отвлекать от дороги. Поэтому при движении по пешеходному переходу, регулируемый он или нет, важно смотреть по сторонам, контролируя ситуацию, а не на экран устройства. Одно из исследований, совсем еще свежих, удивило откровенностью участников дорожного движения: 37% граждан признались, что отвлекаются от дороги, когда ее переходят. Детей, кстати, тоже опрашивали. И их среди таких невнимательных пешеходов немало.
Примерно 2/3 водителей в опросах честно признаются – разговаривают по телефону за рулем. В других случаях – набирают сообщения и успевают заглянуть в социальные сети. Про цену секунд говорят много и часто – тяжесть последствий в таких автоавариях очень уж высока. Если в городе все может закончиться помятым бампером и испорченным настроением, то на трассе переписка в телефоне может стоить жизни.
Кстати, не всегда дело в телефоне. Часто водители отвлекаются на беседы с собственными же пассажирами или на внешние раздражители, например, радиорекламу, посторонние звуки или даже на поведение тех, кто едет в соседнем автомобиле. Зазевался – обычно говорят так. Но с гаджетами в сравнение это не идет – уже хотя бы потому, что они «забирают» все внимание человека за рулем, в отличие от той же беседы, где срабатывает просто вовлеченность.
Примерно такой же «расклад» не в пользу безопасности, к сожалению, и в группе пешеходов. С риском для жизни почему-то никто в «секундорасчетах» не считается.
Сразу скажем – это плохо с точки зрения ПДД. Модно, удобно, комфортно, но небезопасно. Внушительных размеров сенсорные экраны в большинстве современных автомобильных марок – давно уже стандарт. Девиз производителя или того, кто занимается апгрейдом транспортного средства, такой: сделать все, чтобы в автомобиле можно было чувствовать себя как дома: включить любимый стендап или концерт группы в формате видео, посмотреть с обзором в 360 градусов на дом, к которому проложен маршрут. Диагонали растут с совершенствованием модельного ряда, перед глазами – полноценные мониторы, нередко – больше 10 дюймов. Да, на них прекрасно выглядит и навигация, и картинка с камеры заднего вида, а быстродействие соответствует представлению о том, как должна работать система – порой навигационная точка, ведомая джойстиком, прыгает по меню даже быстрее, чем ожидаешь. Но все дело в том, что внимание при таком «кино» крайне рассеянно: водитель отвлекается от дороги, «зевает» на поворотах, вглядываясь в дисплей своего мультимедиацентра и таким образом нередко сам провоцирует ДТП. Дело еще и в том, что, со стопроцентной уверенностью можно сказать, тачскрины будут эволюционировать и дальше. Расширение опций ждет при должной «прошивке» и бюджетные автомобили.
Антон Белан
Простой подсчет: за 1 секунду при скорости 60 км/ч автомобиль проезжает 16 метров. Теперь представьте: автоаварию с непредсказуемыми последствиями может спровоцировать отвлечение на написание смс или банальный просмотр прогноза погоды. Чаще такой «сценарий» провоцирует наезды на пешеходов.
Дети и при полной вовлеченности в дорожное движение не способны предугадать все возможные варианты поведения водителя. В экстремальной ситуации и вообще в случаях, когда ребенок поставлен перед срочным выбором – как поступить, он легко впадает в состояние безысходной опасности, незащищенности. Проще – теряется. А теперь представьте: он идет по переходу со своим гаджетом, играет в любимую игрушку на телефоне, с кем-то болтает, слушает музыку или «зависает» в соцсетях и на дорогу не смотрит совсем. Даже не пытается оценить ситуацию вокруг. Вариантов не так много: либо он попадает в неприятности, либо каким-то чудом их избегает. Но очевидно, до очередного «слепого» похода через дорогу, упершись взглядом в экран.
Антон Белан
Гаджеты будто парализуют навыки несовершеннолетнего пешехода. Он их как будто лишается. Речь, собственно, о трех, основополагающих. Во-первых, о навыке сосредоточения внимания – умении останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в связи с переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только глазами, но и мыслями. Если в руке телефон, а в ушах – плеер, то никакого усилия оценить ситуацию вокруг ребенок не предпримет. Второе – навык наблюдения. Это умение видеть окружающие предметы, как подвижные (автомобили, движущиеся по дороге), так и неподвижные (автомобили, стоящие у обочины, кусты), закрывающие обзор проезжей части, и воспринимать их как потенциальную опасность. Если в момент движения смотришь в телефон, то этот навык тоже «выключается» автоматически. Наконец, навык самоконтроля – умение исключить на проезжей части спешку и волнение, соблюдать спокойствие, не отвлекаться при переходе дороги. Тут уже «джедайский» навык – не отвлекаться. Убрать телефон в карман. А это под силу только очень внимательному и очень ответственному ребенку или подростку.
Важно использовать технические средства обустройства пешеходных переходов и оптимальные каналы взаимодействия, задействовать разные способы донесения информации. Показывать и рассказывать водителям и пешеходам, что такое временные секундные интервалы, отвлеченность, расстояние видимости.
В середине осени Минтранс России инициировал введение запрета на использование водителями любых устройств, которые могут отвлекать от управления транспортным средством и снижать внимание. Соответствующие изменения предложено внести в Правила дорожного движения. В министерстве уточнили, что речь идет не только о смартфонах и планшетах, но и о штатных мультимедиаустройствах автомобиля. «Предлагаемыми изменениями ПДД предусматривается запрет использования различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание. Данные изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств. Это планшеты, смартфоны или мультимедийные устройства самого автомобиля, когда используются для просмотра видео в процессе движения», – говорится в проекте документа.
Действующие ПДД запрещают использование во время управления транспортным средством телефона, не оборудованного техническим устройством, которое позволяет вести переговоры без использования рук. За это предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
Вывод простой – на время нахождения за рулем или при переходе проезжей части для гаджетов объявляем перерыв. Посмотреть в экран даже на секунду-другую, отвлечься, угодить в ДТП – слишком легкомысленный сценарий для тех, кто к своим жизни и здоровью относится серьезно. Внимательность на дороге, плюс соблюдение Правил дорожного движения – это формула, которая эффективно работает для всех, независимо от возраста, статуса и… как все поняли, навороченности гаджета. Пусть даже малейший риск останется просто риском.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».