Примерно 2/3 водителей в опросах честно признаются – разговаривают по телефону за рулем. В других случаях – набирают сообщения и успевают заглянуть в социальные сети. Про цену секунд говорят много и часто – тяжесть последствий в таких автоавариях очень уж высока. Если в городе все может закончиться помятым бампером и испорченным настроением, то на трассе переписка в телефоне может стоить жизни.

Кстати, не всегда дело в телефоне. Часто водители отвлекаются на беседы с собственными же пассажирами или на внешние раздражители, например, радиорекламу, посторонние звуки или даже на поведение тех, кто едет в соседнем автомобиле. Зазевался – обычно говорят так. Но с гаджетами в сравнение это не идет – уже хотя бы потому, что они «забирают» все внимание человека за рулем, в отличие от той же беседы, где срабатывает просто вовлеченность.