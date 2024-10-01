«Привет!
Скоро буд…»,
или Как обезопасить себя на дороге и сделать так, чтобы все смс оказались дописанными…

Ответ сразу спойлером – гаджеты на проезжей части просто не брать в руки. Не важно, пешком вы или за рулем. При переходе дороги две минуты, будем честными, ничего для собеседника на той стороне не решат, а вот проблем могут доставить много. И хорошо, если просто проблем. При длительной поездке всегда лучше предупредить о том, что вы в пути…

Мелодия безопасности…

На дороге лучший саундтрек – это тишина в наушниках. Пешеход должен быть в курсе всего, что происходит вокруг – едет ли автомобиль, готовится ли к остановке автобус. Примеров того, чем заканчивается отвлечение внимания на гаджет с музыкой – много. Часто – трагических. Но обо всем по порядку. Телефон, смартфон, навигатор, фитнес-трекер могут серьезно отвлекать от дороги. Поэтому при движении по пешеходному переходу, регулируемый он или нет, важно смотреть по сторонам, контролируя ситуацию, а не на экран устройства. Одно из исследований, совсем еще свежих, удивило откровенностью участников дорожного движения: 37% граждан признались, что отвлекаются от дороги, когда ее переходят. Детей, кстати, тоже опрашивали. И их среди таких невнимательных пешеходов немало.

Проблема отвлечения внимания на дороге, как водителей, так и пешеходов, у Госавтоинспекции всегда находится в приоритете. Специально разрабатывались яркие социальные кампании, расставлялись нужные акценты. Участники дорожного движения становились внимательнее – это доказывали многочисленные исследования, но главное – статистика аварийности. В регионах, где проходили кампании, объективно снижалось количество ДТП, причиной которых была невнимательность на дороге. Среди ее причин – тотальная «гаджетомания».
Проблема отвлечения внимания на дороге, как водителей, так и пешеходов, у Госавтоинспекции всегда находится в приоритете. Специально разрабатывались яркие социальные кампании, расставлялись нужные акценты. Участники дорожного движения становились внимательнее – это доказывали многочисленные исследования, но главное – статистика аварийности. В регионах, где проходили кампании, объективно снижалось количество ДТП, причиной которых была невнимательность на дороге. Среди ее причин – тотальная «гаджетомания».
Водители: оборванный разговор

Примерно 2/3 водителей в опросах честно признаются – разговаривают по телефону за рулем. В других случаях – набирают сообщения и успевают заглянуть в социальные сети. Про цену секунд говорят много и часто – тяжесть последствий в таких автоавариях очень уж высока. Если в городе все может закончиться помятым бампером и испорченным настроением, то на трассе переписка в телефоне может стоить жизни.


Кстати, не всегда дело в телефоне. Часто водители отвлекаются на беседы с собственными же пассажирами или на внешние раздражители, например, радиорекламу, посторонние звуки или даже на поведение тех, кто едет в соседнем автомобиле. Зазевался – обычно говорят так. Но с гаджетами в сравнение это не идет – уже хотя бы потому, что они «забирают» все внимание человека за рулем, в отличие от той же беседы, где срабатывает просто вовлеченность.

При этом то, как работают механизмы отвлечения, насколько опасен любой, на доли секунды перенос взгляда с дороги на сторонний предмет, большинство водителей представляют плохо. Каждый четвертый водитель считает, что отвлечение внимания от дороги на 1-2 секунды (взглянуть на монитор, установленный в салоне, или переставить точку на навигаторе) – «лимит» безопасный, но очень сильно ошибается. Лучше все же припарковаться, если разговор, переписка не терпят отлагательств или нужно проложить новый маршрут.
При этом то, как работают механизмы отвлечения, насколько опасен любой, на доли секунды перенос взгляда с дороги на сторонний предмет, большинство водителей представляют плохо. Каждый четвертый водитель считает, что отвлечение внимания от дороги на 1-2 секунды (взглянуть на монитор, установленный в салоне, или переставить точку на навигаторе) – «лимит» безопасный, но очень сильно ошибается. Лучше все же припарковаться, если разговор, переписка не терпят отлагательств или нужно проложить новый маршрут.

Примерно такой же «расклад» не в пользу безопасности, к сожалению, и в группе пешеходов. С риском для жизни почему-то никто в «секундорасчетах» не считается.

Автомобиль как мультимедиацентр

Сразу скажем – это плохо с точки зрения ПДД. Модно, удобно, комфортно, но небезопасно. Внушительных размеров сенсорные экраны в большинстве современных автомобильных марок – давно уже стандарт. Девиз производителя или того, кто занимается апгрейдом транспортного средства, такой: сделать все, чтобы в автомобиле можно было чувствовать себя как дома: включить любимый стендап или концерт группы в формате видео, посмотреть с обзором в 360 градусов на дом, к которому проложен маршрут. Диагонали растут с совершенствованием модельного ряда, перед глазами – полноценные мониторы, нередко – больше 10 дюймов. Да, на них прекрасно выглядит и навигация, и картинка с камеры заднего вида, а быстродействие соответствует представлению о том, как должна работать система – порой навигационная точка, ведомая джойстиком, прыгает по меню даже быстрее, чем ожидаешь. Но все дело в том, что внимание при таком «кино» крайне рассеянно: водитель отвлекается от дороги, «зевает» на поворотах, вглядываясь в дисплей своего мультимедиацентра и таким образом нередко сам провоцирует ДТП. Дело еще и в том, что, со стопроцентной уверенностью можно сказать, тачскрины будут эволюционировать и дальше. Расширение опций ждет при должной «прошивке» и бюджетные автомобили.

Сути это не меняет: мультимедиасистемы в случае с авто, скорее, антипомощники. Не зря же на «японцах», например, стоит надежная блокировка – запустить просмотр фильма на мультимедийном центре автомобиля можно только в режиме паркинга, да еще и при включенном ручном тормозе. Есть, правда, Кулибины, которые помогают этот запрет обойти, но это, скорее, медвежья услуга. Пятая серия второго сезона даже самого интересного сериала совершенно точно подождет, пока вы добираетесь из пункта отправления в пункт назначения.
Сути это не меняет: мультимедиасистемы в случае с авто, скорее, антипомощники. Не зря же на «японцах», например, стоит надежная блокировка – запустить просмотр фильма на мультимедийном центре автомобиля можно только в режиме паркинга, да еще и при включенном ручном тормозе. Есть, правда, Кулибины, которые помогают этот запрет обойти, но это, скорее, медвежья услуга. Пятая серия второго сезона даже самого интересного сериала совершенно точно подождет, пока вы добираетесь из пункта отправления в пункт назначения.

  • Антон Белан

    полковник полиции, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России.
«В законодательстве нет прямого запрета на установку в машине видеорегистраторов, навигаторов, телефонов, антирадаров и прочих гаджетов. Просто водителю нужно знать, как установить их без нарушения обзорности. Если гаджет мешает видеть дорогу, это, прежде всего, небезопасно, а также может стать основанием для привлечения водителя к административной ответственности».
Дорожная математика

Простой подсчет: за 1 секунду при скорости 60 км/ч автомобиль проезжает 16 метров. Теперь представьте: автоаварию с непредсказуемыми последствиями может спровоцировать отвлечение на написание смс или банальный просмотр прогноза погоды. Чаще такой «сценарий» провоцирует наезды на пешеходов.

Гаджеты. Опасность для детей

Дети и при полной вовлеченности в дорожное движение не способны предугадать все возможные варианты поведения водителя. В экстремальной ситуации и вообще в случаях, когда ребенок поставлен перед срочным выбором – как поступить, он легко впадает в состояние безысходной опасности, незащищенности. Проще – теряется. А теперь представьте: он идет по переходу со своим гаджетом, играет в любимую игрушку на телефоне, с кем-то болтает, слушает музыку или «зависает» в соцсетях и на дорогу не смотрит совсем. Даже не пытается оценить ситуацию вокруг. Вариантов не так много: либо он попадает в неприятности, либо каким-то чудом их избегает. Но очевидно, до очередного «слепого» похода через дорогу, упершись взглядом в экран.

В переходном возрасте есть трудности: подростку свойственно пренебрежение опасностью. Он уверен, что с ним, с гаджетом в руке, не произойдет то, что случается с другими. И, не глядя по сторонам, бесстрашно выходит на дорогу. А еще детям, впрочем, как и взрослым, свойственна коллективная ориентация. Доказано, что частота нарушений правил пешеходами (например, разговор по телефону на пешеходном переходе) в значительной мере зависит от провоцируемого поведения одного из пешеходов. Срабатывает чувство: вести себя так же, как и другие.
В переходном возрасте есть трудности: подростку свойственно пренебрежение опасностью. Он уверен, что с ним, с гаджетом в руке, не произойдет то, что случается с другими. И, не глядя по сторонам, бесстрашно выходит на дорогу. А еще детям, впрочем, как и взрослым, свойственна коллективная ориентация. Доказано, что частота нарушений правил пешеходами (например, разговор по телефону на пешеходном переходе) в значительной мере зависит от провоцируемого поведения одного из пешеходов. Срабатывает чувство: вести себя так же, как и другие.

  • Антон Белан

    полковник полиции, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России.
«Родителям крайне важно проводить со своими детьми беседы о том, что гаджету на дороге самое место – в рюкзаке или, в крайнем случае, в кармане. Объясните: в реальный мир представления из микромира игрушек не перенести. Убеждение в том, что реальные транспортные средства могут в действительности останавливаться на месте также мгновенно, как и любимая машинка, – ошибка и заблуждение».

Гаджеты будто парализуют навыки несовершеннолетнего пешехода. Он их как будто лишается. Речь, собственно, о трех, основополагающих. Во-первых, о навыке сосредоточения внимания – умении останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в связи с переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только глазами, но и мыслями. Если в руке телефон, а в ушах – плеер, то никакого усилия оценить ситуацию вокруг ребенок не предпримет. Второе – навык наблюдения. Это умение видеть окружающие предметы, как подвижные (автомобили, движущиеся по дороге), так и неподвижные (автомобили, стоящие у обочины, кусты), закрывающие обзор проезжей части, и воспринимать их как потенциальную опасность. Если в момент движения смотришь в телефон, то этот навык тоже «выключается» автоматически. Наконец, навык самоконтроля – умение исключить на проезжей части спешку и волнение, соблюдать спокойствие, не отвлекаться при переходе дороги. Тут уже «джедайский» навык – не отвлекаться. Убрать телефон в карман. А это под силу только очень внимательному и очень ответственному ребенку или подростку.

Как привлечь внимание пешехода?

Важно использовать технические средства обустройства пешеходных переходов и оптимальные каналы взаимодействия, задействовать разные способы донесения информации. Показывать и рассказывать водителям и пешеходам, что такое временные секундные интервалы, отвлеченность, расстояние видимости.

Последние новости

В середине осени Минтранс России инициировал введение запрета на использование водителями любых устройств, которые могут отвлекать от управления транспортным средством и снижать внимание. Соответствующие изменения предложено внести в Правила дорожного движения. В министерстве уточнили, что речь идет не только о смартфонах и планшетах, но и о штатных мультимедиаустройствах автомобиля. «Предлагаемыми изменениями ПДД предусматривается запрет использования различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание. Данные изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств. Это планшеты, смартфоны или мультимедийные устройства самого автомобиля, когда используются для просмотра видео в процессе движения», – говорится в проекте документа.

А что умеют современные автомобильные гаджеты?
Современные GPS‑навигаторы умеют «искать» запрошенные адреса, прокладывать маршруты, отображать данные о трафике, парковках, заправочных станциях и других релевантных для водителя объектах. С таким гаджетом будет сложно заблудиться, куда бы вы ни отправились.
А что умеют современные автомобильные гаджеты?
Современные GPS‑навигаторы умеют «искать» запрошенные адреса, прокладывать маршруты, отображать данные о трафике, парковках, заправочных станциях и других релевантных для водителя объектах. С таким гаджетом будет сложно заблудиться, куда бы вы ни отправились.

Действующие ПДД запрещают использование во время управления транспортным средством телефона, не оборудованного техническим устройством, которое позволяет вести переговоры без использования рук. За это предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Гаджет-тайм-аут

Вывод простой – на время нахождения за рулем или при переходе проезжей части для гаджетов объявляем перерыв. Посмотреть в экран даже на секунду-другую, отвлечься, угодить в ДТП – слишком легкомысленный сценарий для тех, кто к своим жизни и здоровью относится серьезно. Внимательность на дороге, плюс соблюдение Правил дорожного движения – это формула, которая эффективно работает для всех, независимо от возраста, статуса и… как все поняли, навороченности гаджета. Пусть даже малейший риск останется просто риском.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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