Центр Сочи «зачищают» от электросамокатов
В Сочи появились первые знаки, запрещающие езду на электросамокатах
На главной пешеходной улице Сочи — Навагинской — появился дорожный знак, запрещающий проезд на электросамокатах. Со временем их количество увеличится, в первую очередь на прогулочных центральных улицах города, сообщил заммэра города Николай Бескровный.
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«В городе будут устанавливаться знаки о запрете передвижения на СИМ в парках, скверах, на набережных и других пешеходных зонах», — добавил он.
В соцсетях развернулась дискуссия. Те, кто гуляет по улицам российского курорта пешком, такую инициативу местных властей поддерживают, владельцы СИМ, в свою очередь, просят власти сначала создать инфраструктуру для передвижения на электросамокатах, а уж затем вводить ограничения и запреты. Пока же за езду на электросамокатах в запрещенных для этого местах нарушителю грозит штраф до 500 рублей.
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Источник: РИА Новости
Фото: соцсети
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