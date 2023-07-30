Представлен бюджетный электросамокат от Xiaomi

При довольно демократичной цене, модель обладает рядом интересных особенностей.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go способен развивать скорость до 20км/ч благодаря мощному мотору в 450 Вт. Батарея емкостью 165 Вт·ч дает запас хода в 18 км.

Также в руль встроен экран для удобного отслеживания основных параметров, таких как скорость, пробег и уровень заряда. Самокат оснащен системой E-ABS и колесами с покрышками диаметром 8,1 дюйма.

Официальная стоимость Xiaomi Electric Scooter 4 Go пока не была раскрыта, но некоторые ретейлеры уже предложили свои цены. Венгерские магазины оценили эту модель примерно в 510 долларов, в то время как в Польше она доступна по более демократичной цене - всего 390 долларов.

Источник: Notebookcheck.net

Фото: Xiaomi