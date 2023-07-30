#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Единственный экземпляр Chevrolet Corvette 1954 года продают на аукционеЕдинственный экземпляр Chevrolet Corvette 1954 года продают на аукционе
Прототип, который не пошел в серийное...
Линия сварки на заводе «БелДжи»Названы модели, которые будут выпускать под белорусской маркой Belgee
Вслед за Geely Coolray будут переименованы еще...
Jonway YY800-2 – очередной конкурент для культовой модели Honda Rebel 500Jonway YY800-2 – очередной конкурент для культовой модели Honda Rebel 500
Новый круизер Jonway YY800-2 пропитан духом...

Представлен бюджетный электросамокат от Xiaomi

При довольно демократичной цене, модель обладает рядом интересных особенностей.

5 причин большого расхода топлива — почему о них забывают летом

Xiaomi Electric Scooter 4 Go способен развивать скорость до 20км/ч благодаря мощному мотору в 450 Вт. Батарея емкостью 165 Вт·ч дает запас хода в 18 км.

Также в руль встроен экран для удобного отслеживания основных параметров, таких как скорость, пробег и уровень заряда. Самокат оснащен системой E-ABS и колесами с покрышками диаметром 8,1 дюйма.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Официальная стоимость Xiaomi Electric Scooter 4 Go пока не была раскрыта, но некоторые ретейлеры уже предложили свои цены. Венгерские магазины оценили эту модель примерно в 510 долларов, в то время как в Польше она доступна по более демократичной цене - всего 390 долларов.

Источник: Notebookcheck.net

Фото: Xiaomi

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0