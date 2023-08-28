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Первый пошел: кикшеренговым компаниям предписано убрать электросамокаты с городских улицПервый пошел: кикшеренговым компаниям предписано убрать электросамокаты с городских улиц
В Париже с 1 сентября запретят аренду...

Первый пошел: кикшеренговым компаниям предписано убрать электросамокаты с городских улиц

В Париже с 1 сентября запретят аренду электросамокатов

Мэрия Парижа не будет продлевать контракты с тремя операторами проката электросамокатов. Компаниям Lime, Tier, Dott предписано до 1 сентября убрать с улиц города всю технику. Таким образом, Париж стал первым европейским городом, в котором введен запрет на аренду этого вида транспорта.

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Решение властей стало итогом референдума, в котором почти 90% участников голосования высказались против передвижения электросамокатов по улицам французской столицы. Такой запрет позволит уменьшить «неудобства» от этого вида транспорта, которые электросамокатчики создают на проезжей части и тротуарах. Это также решит проблему разбросанной на улицах Парижа техники.

Предполагается, что примерно 15 тыс. электросамокатов «разъедутся» по другим городам Франции, а также в Польшу и Германию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: RTBF

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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