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С какого момента отсчитывают срок лишения прав?

«За рулем» получил официальный ответ Госавтоинспекции.

Прав лишили заочно, так как на суде присутствовать не смог. Соответственно, права в суд не сдавал. Срок подошел к концу, а когда я пошел сдавать экзамены, в ГАИ забрали права, проверили по компьютеру и сказали, что лишение для меня только началось, так как документ надо было сдать. Это полная нелепица, ведь я не ездил (это можно проверить по отсутствию штрафов, например), к тому же сам пошел сдавать экзамен по ПДД. Какие у меня варианты?

Станислав Павлов, Саратовская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

За РулемНа номерах авто нет триколора — какой штраф?

Порядок исполнения наказания в виде лишения права управления транспортными средствами регламентирован статьей 32.6, а исчисление срока лишения – статьей 32.7 КоАП РФ.

В общем случае течение срока лишения специального права начинается с момента вступления в силу соответствующего постановления.

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За РулемЛишение прав за рамку-перевертыш — это законно?

Лицу, в отношении которого оно вынесено, необходимо сдать водительское удостоверение в Госавтоинспекцию в течение трех дней. Поскольку вами эта обязанность не исполнена, срок лишения был приостановлен до момента изъятия у вас документа Госавтоинспекцией.

С учетом изложенного вариант у вас только один – дождаться окончания срока лишения права управления транспортными средствами и вернуть водительское удостоверение в установленном законом порядке.

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