Электронные права уже «в законе»? Ответ ГИБДД
Уточните, сейчас водители действительно могут предъявлять электронные права?
Михаил, Рязанская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, допускающие возможность предъявления водительского удостоверения в виде электронного документа.
Однако для этого такой электронный документ должен быть легитимизирован в установленном законом порядке.
Пока же его можно предъявлять только в рамках эксперимента, проводимого сейчас МВД России совместно с Минцифры России. Для этого используется специальное приложение для мобильных устройств «Госуслуги Авто», которое генерирует штрих-код, считываемый мобильным устройством сотрудника Госавтоинспекции.
При этом сотрудник вправе потребовать предъявление документа на физическом носителе, как это предусмотрено действующей редакцией ПДД.
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