Электронные права уже «в законе»? Ответ ГИБДД

Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Уточните, сейчас водители действительно могут предъявлять электронные права?

Михаил, Рязанская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, допускающие возможность предъявления водительского удостоверения в виде электронного документа.

Однако для этого такой электронный документ должен быть легитимизирован в установленном законом порядке.

Пока же его можно предъявлять только в рамках эксперимента, проводимого сейчас МВД России совместно с Минцифры России . Для этого используется специальное приложение для мобильных устройств «Госуслуги Авто», которое генерирует штрих-код, считываемый мобильным устройством сотрудника Госавтоинспекции.

При этом сотрудник вправе потребовать предъявление документа на физическом носителе, как это предусмотрено действующей редакцией ПДД.