Как предъявить электронные права и СТС, если нет интернета

О наличии документов в смартфоне следует озаботиться заранее.

ГИБДД разрешила водителям предъявлять документы – водительское удостоверение и СТС – в электронном виде. Правда, оригиналы документов в бумажном виде все же надо продолжать возить с собой – инспектор имеет полное право потребовать показать и их.

Предъявить электронные документы сотруднику ДПС можно со смартфона. Причем сделать это можно даже в том случае, если на момент встречи с инспектором нет возможности подключиться к интернету. Для этого необходимо хотя бы один раз зайти в приложение с доступом в интернет и загрузить их данные в виде QR-кода.

Надо скачать приложение «Госуслуги Авто» в Google Play, App Store, AppGallery или RuStore. После чего необходимо войти в приложение с помощью учетной записи госуслуг. Сведения о транспортных средствах загрузятся из базы данных ГИБДД автоматически.

Сформировать QR-код для предъявления водительского удостоверения можно нажав на соответствующую кнопку.

При этом следует помнить, что QR-коды водительских прав и СТС меняются каждый раз при предъявлении документов, если у приложения есть доступ в интернет.

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Источник: Портал «Госуслуги»