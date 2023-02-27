Как с 1 марта будут выглядеть водительские права — журнал За рулем

Как с 1 марта будут выглядеть водительские права

Часть информации уберут, а кое-что добавят.

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С 1 марта 2023 года в силу вступят новые положения приказа МВД РФ о Правилах дорожного движения, которые коснутся, в том числе, и водительских удостоверений.

Изменения затронут не только правила сдачи на права, но и внешний вид документа.

В частности, из прав нового образца исключается штрих-код. Его решили убрать, так как данный элемент так и не вошел в практику при проверке документов.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме этого, в привычных категориях станут указываться подкатегории. Причем открывать их в действующих водительских правах будут автоматически.

С 1 марта водители смогут предъявлять для проверки документы в электронном виде. Но это касается только документов, которые были оформлены в электронном виде.

И еще напомним про один важный момент: если срок действия водительских прав истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то не нужно их менять, поскольку их автоматически продлят на три года с даты окончания срока действия.

Ранее мы рассказывали, что изменится с 1 марта при проверке водителя на состояние алкогольного опьянения.

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