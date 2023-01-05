Водительское удостоверение может измениться

К 1 марта из водительского удостоверения российских автомобилистов может исчезнуть штрихкод. МВД РФ уже разместило проект приказа в публичном доступе.
Причина изъятия этого элемента из прав простая — штрихкод не востребован. Раньше он помогал выявлять достоверность удостоверения и наносился на обратную сторону документа.
«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрихкода на оборотной его стороне, в связи с тем что в настоящее время данный штрихкод не используется для считывания информации», — написано в пояснениях к документу МВД.
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Источник: regulation.gov.ru
Фото: За рулем
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