Новые категории в правах откроют автоматически — журнал За рулем

Новые категории в правах откроют автоматически

Законопроект вступит в силу 1 марта 2023 года.

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МВД России разработан проект поправок, регулирующий открытие категорий на право управления транспортными средствами. Это необходимо для того, чтобы привести нормативную базу в соответствие с положениями законопроекта, вносящего изменения в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Законопроектом определено соответствие высших категорий и подкатегорий по отношению к другим категориям и подкатегориям составов транспортных средств.

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Так, например, уже открытая категория «СЕ» (грузовые автомобили с прицепом) будет подтверждать право на управление транспортными средствами категории «ВЕ» (легковые автомобили с прицепом), если категория «В» открыта в течение не менее двенадцати месяцев. При этом сдавать экзамен на категорию «ВЕ» не потребуется.

Законопроект, вносящий изменения в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», заработает с 1 марта 2023 года. Вступление в силу ведомственного приказа приурочено к этой же дате.

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Пока проект ведомственного приказа «О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к приказу МВД России от 13 мая 2009 г. № 365 „О введении в действие водительского удостоверения“ проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

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