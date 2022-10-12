Названы способы снизить число погибших в ДТП

До 32% погибших могли бы выжить, если бы вовремя получили квалифицированную медицинскую помощь или просто любую первую помощь.

Материалы по теме В ГИБДД рассказали о самых частых причинах аварий

Сегодня на выставке-форуме «Дорога 2022», которая проходит в Казани с 12 по 14 октября, состоялась конференция «Согласованность действий заинтересованных ведомств как необходимое условие снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах».

В круглом столе в рамках конференции приняли участие представители МВД, Минздрава России, БДД ГК «Автодор», МЧС, АО «ГЛОНАСС». Были предложены эффективные меры по усилению взаимодействия между ведомствами и повышению выживаемости пострадавших в ДТП.

В области сохранения человеческих жизней после дорожно-транспортных происшествий идет планомерная и эффективна работа. Но многое еще предстоит сделать, отметили участники форума. Так, по статистике, например, в Германии, на 87 пострадавших приходится 2 погибших, в Италии: на 58 — 7 погибших, в Ирландии: на 23 человека 5 погибших, а в России на 8 пострадавших 1 погибший.

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» ГИБДД получила 13 тысяч новых патрульных автомобилей для оперативного реагирования, также 12 500 укладок — специальных наборов для оказания первой помощи.

Что еще предстоит сделать?

Необходимо обеспечить дистанционную консультацию для оказания первой помощи, в том числе с применением видеозвонков. Такая практика уже существует, но не повсеместно. Всего в России порядка 1500 вертолетных площадок на сегодняшний день, но не все они принимают вертолеты МЧС с пострадавшими на борту. Предлагается заключить договоры с такими площадками и построить новые. Необходимо отработать систему, при которой на ДТП выезжает ближайшая бригада скорой помощи, даже если она базируется в соседнем регионе. Сегодня на место аварии отправляют ближайшую бригаду, приписанную к региону, в котором произошло ДТП. Если авария случилась на границе областей, бывает, что из соседнего региона быстрее добраться, а тут каждая минута на счету. Повысить квалификацию сотрудников, работающих с информацией, которую предоставляет система ЭРА-ГЛОНАСС. В целом система работает четко, но порой операторы службы 112 пытаются уточнить у пострадавших место происшествия, хотя карточка, сформированная системой, такую информацию уже имеет. Есть в ней и другие данные, с помощью которых можно было бы сократить время реагирования: тип транспортного средства, тип топлива, который оно использует и т. д.

На сегодняшний день информация о происшествиях передается через систему 112, которая сопряжена с системами в 84 регионах, осталась только Смоленская область, но до конца года и эта связь будет налажена.

Материалы по теме Эти автомобили чаще всего попадают в аварии

И еще. Одна из главных причин неоказания помощи на месте происшествия — это страх стать фигурантом уголовного дела. Участники конференции обратились к СМИ, попросив журналистов не поддерживать этот миф. Многие именно поэтому боятся оказывать даже простейшую помощь, например, перетянуть рану жгутом, чтобы остановить кровопотерю. На самом деле за последнее время не было ни одного случая привлечения лиц к ответственности за неправильно оказанную первую помощь.