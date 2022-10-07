Эти автомобили чаще всего попадают в аварии

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В этом году виновниками ДТП в России чаще других становились владельцы автомобилей Lada Granta, Kalina и Priora, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование страхового дома ВСК.

Среди самых «аварийных» оказались владельцы ВАЗ/Lada (18%), Kia (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%).

Чаще всего в аварии попадали на следующих моделях Lada:

Granta (21% от общего числа ДТП с Lada)

Kalina (9%)

Priora (9%).

В 80% случаев виновниками ДТП в 2022 году становились мужчины: в 27% случаев — в возрасте 30–40 лет, в 25% — в возрасте 40–50 лет. На долю россиян старше 60 лет пришлось 18% происшествий.

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В число наиболее аварийных российских регионов по итогам девяти месяцев 2022 года помимо Москвы и Московской области (по 2% происшествий в общем объеме страховых случаев по ОСАГО) вошли:

Краснодарский край (4%)

Ростовская область (1,6%)

Башкортостан (1,4%)

Тверская область (1,2%)

Челябинская область (1,1%).

Всего в ходе исследования страховая компания проанализировала более 80 тыс. заявок на получение выплат по ОСАГО.