Эти автомобили чаще всего попадают в аварии

В этом году виновниками ДТП в России чаще других становились владельцы автомобилей Lada Granta, Kalina и Priora, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование страхового дома ВСК.
Среди самых «аварийных» оказались владельцы ВАЗ/Lada (18%), Kia (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%).
Чаще всего в аварии попадали на следующих моделях Lada:
- Granta (21% от общего числа ДТП с Lada)
- Kalina (9%)
- Priora (9%).
В 80% случаев виновниками ДТП в 2022 году становились мужчины: в 27% случаев — в возрасте 30–40 лет, в 25% — в возрасте 40–50 лет. На долю россиян старше 60 лет пришлось 18% происшествий.
В число наиболее аварийных российских регионов по итогам девяти месяцев 2022 года помимо Москвы и Московской области (по 2% происшествий в общем объеме страховых случаев по ОСАГО) вошли:
- Краснодарский край (4%)
- Ростовская область (1,6%)
- Башкортостан (1,4%)
- Тверская область (1,2%)
- Челябинская область (1,1%).
Всего в ходе исследования страховая компания проанализировала более 80 тыс. заявок на получение выплат по ОСАГО.
- Существуют компании, которые занимаются звуковым дизайном автомобиля. Подробнее об этом здесь.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Depositphotos