Слышали про звуковой дизайн в салоне автомобиля? А он есть

Речь о создании в салоне особенно качественного объемного звучания.

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В звуковой лаборатории производителя аудиотехники Focal в Сент-Этьене раз и навсегда решили, что человеческий голос является мерилом всех звуков. Благодаря сотрудничеству с этой компанией пассажиры в DS 9 могут насладиться особой, объемной акустикой.

По-настоящему качественное звучание, как в студии звукозаписи, не может быть достигнуто в автомобиле. Потому что, с одной стороны, даже в самых дорогих моделях нереально полностью устранить шум от движения, а с другой — положение пассажиров никогда не бывает таким идеальным, как в студии, где у клиента есть возможность настроить звук точно под себя.

Но аудиоспециалисты продолжают работать над качеством звучания. Для достижения этой цели в DS используются специальные звукопоглощающие пленки в дверях, а в боковых окнах есть специальные шумопоглощающие стеклянные слои. Кроме того, специалисты работают над низкочастотными и среднечастотными динамиками, а также над их оптимальной формой и положением установки.

У инженеров по звуку идет жесткая борьба с конструкторами автомобилей, которым, со своей стороны, необходимо место для аккумуляторов, полок, подушек безопасности, вспомогательных систем и компьютеров. Это одна из причин, по которой для создания качественного звучания начинают использовать все большее количество динамиков маленького размера, «раскиданных» по всему салону. Даже в компактном DS 4 их 14 штук!

Однако результат есть — специалисты по звуку отмечают, что в автомобилях DS прослушивание музыки впечатляет даже на высоких скоростях. То, что акцент сделан на чистоте человеческого голоса, заметно на всех уровнях громкости. А когда дело доходит до басов (низкого диапазона частот), это совсем не тот дикий гул, которым некоторые производители аудиотехники «иллюстрируют» существование в автомобиле сабвуфера.

Основатель Focal Жак Мауль начал свою деятельность с оборудования студий звукозаписи. Таким образом, имитация объемного звука — его цель, и пространственное звучание постепенно проникает в автомобили Peugeot и DS, которые Focal оснащает своими системами. Объемный звук также получат DS 4 и следующие поколения DS 7 и DS 9.