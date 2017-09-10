Дополнительная шумоизоляция: эксперимент «За рулем» — журнал За рулем

Дополнительная шумоизоляция: эксперимент «За рулем»

Берем два новых автомобиля, один оставляем как есть, а второй подвергаем доработкам по полной программе и замеряем уровень шума.

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Шумоизоляция колесных арок своими силами. Видеоинструкция

Разбираемся в особенностях одного из самых востребованных видов тюнинга! На Дмитровском полигоне эксперты «За рулем» провели замеры двух Toyota Camry. Обе машины новые, в одинаковых комплектациях. Но одна в заводском варианте, а над вторым два дня трудилась команда мастеров. Что именно они делали?

На пол после демонтажа салона и снятия заводской «шумки» специальным валиком прикатывается мастично-битумная изоляция с двумя слоями фольги. В двери идут более тонкие шумоизолирующие листы, а на них сверху — материалы против средних и высоких частот. Принцип работы у них разный: одни поглощают звук, другие отражают, третьи — с термоэффектом. В составе войлок, резина, мембрана, фольга, мастики.

В дополнение сделали шумозащиту и на дверных картах. Без внимания не остались стойки кузова, багажник, колесные арки (включая подкрылки), крыша и и даже жабо под лобовым стеклом. В итоге всех доработок автомобиль тяжелеет на 75–80 килограммов.

Оправданы ли затраты в 70–80 тысяч рублей при цене автомобиля в 1,5–2 млн рублей? Шумомер «Ассистент» SIU V1, на обеих Камри закрепленный у головы водителя, на скоростях 60, 90 и 110 км/ч зафиксировал разницу в 2,8, 3,6 и 3,9 дБ. Эффект слышен «невооруженным ухом», и с увеличением скорости он растет. И еще один важный момент: шумоизоляция не только снизила общий фон, но и ликвидировала пики, то есть выделяющиеся звуки.

Вот важные вещи, которые нужно знать:

  • на бюджетных автомобилях есть смысл «шумовать», в первую очередь, колесные арки и двери;
  • универсального рецепта для любого автомобиля нет, у каждой модели есть нюансы;
  • умелые руки гарантируют 60–90% результата, поэтому доверяйте квалифицированным мастерам.

Подробнее о теоретических и практических аспектах вибро- и шумоизоляции автомобиля читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).


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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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