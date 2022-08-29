ГИБДД назвала 3 основных вида аварий и их причины — журнал За рулем

ГИБДД назвала 3 основных вида аварий и их причины

Всего за январь-июль 2022 года было зарегистрировано 66,2 тыс. ДТП.

Материалы по теме
ГИБДД России начала работу в Харькове

Общее количество ДТП в России уменьшилось на 6,5%, а число раненых в них сократилось на 6,6%. Всего с начала года травмы на дорогах получили около 84 тыс. человек, такие данные приводит ГИБДД.

Удалось сократить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях — на 2,6%. Всего за период с января по июль на российских дорогах в автоавариях погибли 7146 человек.

Материалы по теме
Дороги в вашем регионе наконец-то отремонтируют — все подробностиШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022

Основные виды аварий:

  • столкновения транспортных средств — 45,1%
  • наезды на пешеходов — 25,4%
  • опрокидывания, наезды на препятствие или на стоящие транспортные средства — от 2,7 до 5,1%.

Основная причина аварий тоже специалистам известна — это нарушения ПДД водителями транспортных средств — 87,7% всех случаев. Лидируют в этом списке нарушение правил проезда перекрестков и несоответствие скорости конкретным условиям — по 17,4% от общего количества ДТП. В 9,9% случаев к ДТП привел неправильный выбор дистанции, в 8,7% — выезд на полосу встречного движения, в 7,7% — нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Плохие дороги способствовали 33,9% всех произошедших аварий, в том числе это касается обустройства дорог и железнодорожных переездов.

Новички за рулем (со стажем менее двух лет) стали меньше попадать в аварии — количество таких случаев сократилось на 4,8%, до 3,8 тысячи, в них погибло 307 человек (меньше на 10,8%), ранено 5,5 тыс. человек (-4%).

Материалы по теме
Бармены и официанты будут сообщать о нетрезвых клиентах, садящихся за руль

Меньше на дорогах стало и аварий с участием нетрезвых водителей, либо отказавшихся от медосвидетельствования — на 18,8% по итогам 7 месяцев. Таких аварий произошло около 7 тысяч, погибло в них 1378 человек (меньше на 31,8% год к году), ранено 9,2 тысячи (меньше на 18,4%).

***

В ГИБДД отмечают, что снижению аварийности способствовало взаимодействие с органами власти различного уровня, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; внедрение новых форм и методов работы и просветительское воздействие на участников дорожного движения.



Фото: АГН «Москва»

На что надо обратить внимание в борьбе за безопасность на дорогах?

Возможно ответов: 3
Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Iran Khodro Tara — подробный обзор
Одна цена! Новый Suzuki Jimny или б/у Jeep Wrangler?
Авторитет из 90-х: тот самый «шестисотый» на тестах «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров614
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: