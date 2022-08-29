ГИБДД назвала 3 основных вида аварий и их причины

Всего за январь-июль 2022 года было зарегистрировано 66,2 тыс. ДТП.

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Общее количество ДТП в России уменьшилось на 6,5%, а число раненых в них сократилось на 6,6%. Всего с начала года травмы на дорогах получили около 84 тыс. человек, такие данные приводит ГИБДД.

Удалось сократить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях — на 2,6%. Всего за период с января по июль на российских дорогах в автоавариях погибли 7146 человек.

Основные виды аварий:

столкновения транспортных средств — 45,1%

наезды на пешеходов — 25,4%

опрокидывания, наезды на препятствие или на стоящие транспортные средства — от 2,7 до 5,1%.



Основная причина аварий тоже специалистам известна — это нарушения ПДД водителями транспортных средств — 87,7% всех случаев. Лидируют в этом списке нарушение правил проезда перекрестков и несоответствие скорости конкретным условиям — по 17,4% от общего количества ДТП. В 9,9% случаев к ДТП привел неправильный выбор дистанции, в 8,7% — выезд на полосу встречного движения, в 7,7% — нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Плохие дороги способствовали 33,9% всех произошедших аварий, в том числе это касается обустройства дорог и железнодорожных переездов.

Новички за рулем (со стажем менее двух лет) стали меньше попадать в аварии — количество таких случаев сократилось на 4,8%, до 3,8 тысячи, в них погибло 307 человек (меньше на 10,8%), ранено 5,5 тыс. человек (-4%).

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Меньше на дорогах стало и аварий с участием нетрезвых водителей, либо отказавшихся от медосвидетельствования — на 18,8% по итогам 7 месяцев. Таких аварий произошло около 7 тысяч, погибло в них 1378 человек (меньше на 31,8% год к году), ранено 9,2 тысячи (меньше на 18,4%).

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В ГИБДД отмечают, что снижению аварийности способствовало взаимодействие с органами власти различного уровня, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; внедрение новых форм и методов работы и просветительское воздействие на участников дорожного движения.