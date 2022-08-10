Стало известно, какой транспорт на дорогах самый редкий

Исследование охватило всю автомобильную технику, которая официально зарегистрирована в нашей стране.

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Такие подсчеты провели специалисты агентства «Автостат». По их данным, общее число автомобилей, которые зарегистрированы в России по данным на 1 июля 2022 года, — почти 53, 84 миллиона единиц.

Также специалисты составили рейтинг по сегментам. Самой многочисленной группой оказались легковые автомобили. Их колесит по дорогам больше 45 миллионов штук. Второй по численности группой стали легкие коммерческие автомобили. Но они значительно уступают лидеру. Их доля составляет всего 8% от общего числа или 4,23 миллиона экземпляров.

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Меньше всего на дорогах насчитали грузовиков и автобусов. Первые лишь немного отстают от второй строчки. Их доля — 7% от общего числа. В количественном выражении это 3,78 млн машин. А вот автобусов в общем потоке всего 1%. Этих транспортных средств ннасчитали всего 400 тысяч.

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Фото: Петр Ковалев/ТАСС