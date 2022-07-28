Назван город, где россияне меньше всего стоят в пробках

Об этом рассказали сами его жители в ходе опроса, который охватил все округа страны.

По данным исследования, которое провели сервисы Работа.ру и Сбер Авто, меньше всего времени в пробках проводят в Калининграде. Треть опрошенных из этого города рассказали, что стоят в пробках не больше 15 минут в день.

Рекордсменам по дорожным заторам стал Краснодар. Его жители отмечали, что в день могут простоять в пробке до двух часов. Москвичи называли это же время. Но в столице такой ответ дали всего 6% опрошенных, тогда как в Краснодаре — 11%.

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В ходе опроса автомобилисты также рассказали, как именно они проводят время в пробках. 45% россиян предпочитают просто расслабиться, послушать музыку. 29% опрошенных используют это время, чтобы узнать об актуальной ситуации в стране и мире. Они включают новости. 15% посвящают время образованию — слушают лекции или аудиокниги.

Участники опроса указывали и весьма оригинальные варианты времяпрепровождения в пробках. Один из них — это выбор товаров в интернет-магазинах (указали 6% респондентов). Еще 3% проводят онлайн-встречи или переговоры через смартфон. Самый редкий ответ — всего 1% — это посвятить время занятиям по психологии и самоанализу.