В ГИБДД рассказали о самых частых причинах аварий

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Самыми распространенными видами ДТП на прошедшей неделе стали:
- столкновения транспортных средств — 64 случая
- наезды на пешеходов — 45 случаев.
Почти в 49% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов.
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С участием мототранспорта произошло 7 ДТП, с участием велосипедистов — 4.
Всего с 12 по 18 сентября 2022 года на дорогах Москвы зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 161 получил ранения. В числе пострадавших 21 ребенок в возрасте до 16 лет.
За истекшую неделю пресечен 461 факт управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, сообщила столичная ГИБДД.
- Вчера в автокатастрофе погиб известный актер и режиссер Сергей Пускепалис.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: АГН «Москва»