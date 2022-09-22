В ГИБДД рассказали о самых частых причинах аварий — журнал За рулем

В ГИБДД рассказали о самых частых причинах аварий

Самым аварийным днем стала пятница, в этот день зарегистрировано 35 ДТП. Наименьшее число дорожных аварий произошло в субботу — 14.

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Самыми распространенными видами ДТП на прошедшей неделе стали:

  • столкновения транспортных средств — 64 случая
  • наезды на пешеходов — 45 случаев.

Почти в 49% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов.

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С участием мототранспорта произошло 7 ДТП, с участием велосипедистов — 4.

Всего с 12 по 18 сентября 2022 года на дорогах Москвы зарегистрировано 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 161 получил ранения. В числе пострадавших 21 ребенок в возрасте до 16 лет.

За истекшую неделю пресечен 461 факт управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, сообщила столичная ГИБДД.

Фото: АГН «Москва»

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