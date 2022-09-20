Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе

Авария с грузовиком произошла в Ярославской области.

Художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле, известный российский актер, режиссер и сценарист Сергей Пускепалис погиб сегодня в автокатастрофе.

Собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

По официальным данным УМВД по региону, 20 сентября около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло ДТП — столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля.

В результате ДТП погибли два человека — водитель Форда и Сергей Пускепалис, водитель грузовика госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Обожал его. Души в нём не чаял. Он был удивительный, небывалый. Влюбился в его дар после первой же его роли — „Как я провёл прошлым летом“. А потом покупал диски со всеми фильмами, где он играл. Даже когда уже дисков никаких не стало — собирал коллекцию: „Простые вещи“, „Жизнь и судьба“, „Сибирь. Монамур“, „Чёрное море“, „Ледокол“. А потом мы стали дружить. Потом он приезжал на Донбасс и стал там совсем родным. Потом мы сотню раз выступали вместе, проводили фестивали, строили планы, гостили дома у него. Целая жизнь была. И в любую сложную минуту в трубке возникал его голос, и он говорил: „Брат, я за тебя, давай подъеду, устроим им всем…“, — написал Захар Прилепин о своем друге в Телеграм.

Сергею Витауто Пускепалису было 56 лет. Его отец по национальности литовец, мать — болгарка. Учился в Саратовском театральном училище, прошел срочную службу на военно-морском флоте, работал актером в Саратовском ТЮЗе, учился у Петра Фоменко в РАТИ, выпустился в 2001 году.

В кино снимался с 2003 года. Первая роль была эпизодической — в художественном фильме режиссера Алексея Учителя «Прогулка» (2003). Сыграл главные роли в сериалах «Идеалист», «Крик совы», «Аптекарь», фильме-катастрофе «Метро», а также в более чем 50 фильмах и сериалах. Был режиссером-постановщиком спектакля «Русская война Пекторалиса» по пьесе Олега Грисевича в театре Олега Табакова в Москве. С 2019 года руководил Ярославским театром драмы имени Ф. Волкова. У артиста остались жена и сын.

Общественная позиция

С 2015 года посещал ДНР, дружил с главой республики Александром Захарченко. По утверждению писателя Захара Прилепина, Сергей Пускепалис оказывал финансовую помощь ДНР.

В 2022 году поддержал специальную военную операцию России на Украине.

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Фото: Гавриил Григоров, Владимир Смирнов/ТАСС, Прокуратура РФ/ТАСС