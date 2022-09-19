Знаки и разметка изменятся

Правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров намерен изменить Росавтодор.

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Пришло время пересмотреть ведущий отраслевой стандарт, чтобы внедрить в него прогрессивные технологии, уверены в Росавтодоре. Для этого выделено более 18 млн рублей, которые получит организация, выигравшая тендер на обновление ГОСТ 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Ведомство хочет внедрить «передовые, прогрессивные и ресурсосберегающие» технологии и новые инструменты введения ограничений для автомобилей и пешеходов, что позволит повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность дорог.

«Ряд дорожных условий требует отдельных знаков, — приводит „Коммерсантъ“ мнение члена общественного совета при подмосковном минтрансе Андрея Мухортикова. — Например, есть дорога, которая сначала имеет асфальтовое покрытие, а потом грунтовое: водителя надо об этом предупредить, но указателя для этого нет, его можно позаимствовать из ПДД Белоруссии. Корректировать стандарты, разумеется, надо в увязке с ПДД, которые также давно нуждаются в изменении».

Не хватает и типов стрел для обозначения направлений движения по полосам. Например, необходимы не только стрелки, указывающие налево или направо, но и «левее» и «правее».

«К примеру, в стандарте описывается одна разметка для диагональных пешеходных переходов, а в Правилах — совершенно другая, — говорит специалист дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Санкт-Петербурга Дмитрий Попов. — Синяя разметка для обозначения платных машиномест в стандарте есть, в ПДД — отсутствует».

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Разногласие есть и в том, что касается действия знака «Остановка запрещена». В ГОСТе говорится, что его действие заканчивается сразу за знаком «Парковка», а в ПДД об этом нет ни слова. Формально это позволяет эвакуировать автомобили с парковок и из парковочных карманов. И подобных расхождений масса.

Кто будет обновлять ГОСТ, мы узнаем в начале октября. А новые правила должны начать действовать в середине 2025 года или позже.

Фото: Denys Nevozhai / Unsplash