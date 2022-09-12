Нам рассказали, когда будут внедрять камеры на шум

Такие камеры установят, но работать они должны по известным алгоритмам.

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Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в Москве подготовлено несколько прототипов и их готовят к тому, чтобы они прошли необходимый объем сертификации и работали по понятным алгоритмам. Важна точность измерений: чтобы не было никаких ошибок и штрафы присылали именно тому, кто нарушил, передает его слова «Коммерсант».

Еще в августе 2021 года создать систему наказаний владельцев чрезмерно шумных автомобилей и мотоциклов поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал к борьбе с «отмороженными автомобилистами, гоняющими без глушителей и с громкой музыкой» по ночам.

Если такие нарушения будут фиксироваться автоматически с помощью камер-шумомеров, то водителей смогут штрафовать на 5 тыс. рублей.

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В сентябре 2021 года столичный ЦОДД тестировал новые камеры, но потом дело застопорилось. Неизвестен также предельный уровень звука в децибелах, который планируется замерять.

Ликсутов отметил, что торопиться с внедрением не будут, задачи сделать это завтра или послезавтра нет, есть задача сделать хороший конкурентный продукт, чтобы не было монополии одного производителя, и чтобы у приборов была высокая точность изменения.