Составлен портрет любителя каршеринга

В основном, это взрослые семейные люди с приличным водительским стажем.

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25 августа стало Днем каршеринга, в честь чего Департамент транспорта столицы проводит с 18 по 25 августа особую акцию с призами в трех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в которой участвуют пользователи Яндекс Драйва, Делимобиля, Ситидрайва и БелкаКар.

Также Дептранс решил составить портрет водителя каршеринга, для чего провел опрос совместно с операторами.

Чаще всего краткосрочной арендой автомобилей пользуются мужчины в возрасте около 34 лет, которые работают в офисах и у которых есть дети. Более 70% опрошенных имеют водительский стаж более 7 лет.

Почти половина (41%) пользуется каршерингом постоянно на протяжении 3 и более лет, а у 48% опрошенных есть собственный автомобиль, остальные пользователи каршеринга не планируют его приобретать.

Больше половины опрошенных (56%) помимо каршеринга часто пользуются метро, МЦК, МЦД и наземным городским транспортом, строят поездки с самокатами и велосипедами.

Чаще люди ездят на каршеринге на работу, в торговые центры за покупками и на вокзалы, а средняя продолжительность поездок составляет 16 км или 36 минут. И это не зависит от сезона — 84% опрошенных ездят на каршеринге зимой и летом.

Если сравнивать с 2000 годом, количество 18-летних, которые после получения прав хотят сразу купить автомобиль, снизилось на 30% — они предпочитают краткосрочную аренду. Москва поддерживает сервисы краткосрочной аренды по той причине, что одним автомобилем, в среднем, пользуются 7 человек в сутки, это значит 1 машина каршеринга заменяет 7 личных — это позволяет снизить нагрузку на дороги, уровень загрязнения воздуха и загруженность парковок.

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Это говорит о том, что почти у половины пользователей закрепилась новая модель поведения — от потребления к культуре шеринга. Это новая модель взаимоотношений жителей, рационально использующих общий ресурс на благо города. Здорово, что у 49% пользователей есть дети дошкольного и школьного возраста, которые видят пример родителей и перенимают шеринговую модель поведения с детства.

Переход на каршеринг с личной машины меняет транспортное поведение: повременная оплата побуждает более взвешенно подходить к своему «спросу на перемещения» и более экономно планировать свои передвижения по городу.

Сервис стал хорошей альтернативой покупке личного авто. Благодаря каршерингу, в день, водители не пользуются больше 90 тысячами личных машин — это снижает нагрузку на дороги и улучшает экологию города.

Пользователям, у которых автомобиль большую часть времени стоит под окном без дела, мы предлагаем попробовать наш сервис «Рули — автомобили для друзей». Это удобная платформа, которая помогает делиться машиной с друзьями, пока она вам не нужна. Хозяин может следить за своим автомобилем в онлайн-режиме — где она, с какой скоростью едет и сколько у неё топлива. А ещё сам выбирает тех, кому может доверить своё авто. Зарегистрироваться и стать участником проекта можно здесь.

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С 2018 года город выдает субсидии операторам каршеринга на погашение части лизинговых платежей. В этом году мы продолжим поддерживать каршеринг в Москве и будем возмещать часть суммы на расширение автопарка. По распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина в этом году размер такой субсидии увеличен в два раза. Это позволит компаниям выполнить свои финансовые обязательства перед банками. Операторы смогут сохранить число автомобилей в Москве на уровне 30 тысяч (это самый большой парк в мире) и рабочие места — сейчас в сервисах каршеринга работает более 2 тысяч человек.

Мы и дальше будем поддерживать операторов, чтобы каршеринг оставался таким же доступным и удобным, как это было всегда. Продолжим развивать сервис — функций и возможностей у каршеринга будет еще больше, а у жителей будет ещё больше выбора, как и на чем передвигаться по Москве.

А вот какие направления оказались самыми популярными этим летом среди отдыхающих.

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Фото: Дептранс Москвы, БелкаКар