Водители каршеринга смогут выиграть призы и бонусы

В акции участвуют ценители каршеринга трех российских городов.

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Сегодня Департамент транспорта Москвы и операторы каршеринга запустили масштабную акцию сразу в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Участвующие в ней водители могут выиграть призы и получить бонусы.

Чтобы стать участником акции, нужно лишь найти автомобиль со специальным промо-дизайном (наклейкой «Carshday» на боку) и арендовать его для поездки хотя бы один раз.

Акция продлится всего 8 дней — с 18 по 25 августа. По ее итогам будут случайным образом выбраны 12 победителей — по три из клиентов Яндекс Драйва, Делимобиля, Ситидрайва и БелкаКар.

Те водители, которые еще не являются клиентами каршеринга, могут скачать приложения любой из участвующих в акции компаний, ввести промокод «Carshday» и получить приятный бонус, а затем принять участие в акции с призами. Подробнее об условиях участия читайте на сайте акции.

В последний день акции, 25 августа, в Москве на Северном Речном вокзале пройдет выставка автомобилей всех четырёх сервисов каршернга, которую нельзя пропустить.

заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Благодаря работе каршеринга в Москве люди отказываются от покупки и владения личным транспортом. Ежедневно на автомобилях каршеринга совершается 150 тысяч поездок. При этом одним автомобилем сервиса в среднем пользуются 7 человек в сутки, что снижает нагрузку на дороги и уровень загрязнения воздуха. По поручению Мэра мы выдаём субсидии операторам каршеринга, а также поддерживаем предложения по развитию сервиса в столице.





Арендовать электровелосипеды теперь можно не только в Москве, но и в Подмосковье. В частности, в Балашихе.

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Фото: ТАСС, Департамент транспорта Москвы