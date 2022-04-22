Москва останется мобильной

Благодаря поддержке столичных властей, нехватки такси, каршеринга и велосипедов в прокате не предвидится.

Меры поддержки для отрасли оказались весьма существенными благодаря тому, что обсуждались Департаментом транспорта Москвы с представителями компаний такси, операторами проката и каршеринга.

Выбранные меры позволят услугам такси и проката в Москве остаться такими же доступными, а тысячи людей, занятых в этих сферах, не потеряют работу.

Мнение эксперта

глава Департамента транспорта Москвы:

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать поддержку такси, операторам каршеринга и проката. Благодаря мерам мы сможем сохранить более 200 тысяч рабочих мест. И сделать всё необходимое, чтобы качество услуг оставалось на самом высоким уровне, а сами сервисы — такими же доступными и безопасными. Также вместе с московской полицией мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить появления нелегальных услуг такси.

Список мер поддержки такси, каршеринга и проката в Москве:

Возраст автомобилей каршеринга, на которые можно оформлять парковочные разрешения, увеличен с одного года до двух, что позволит оставить в доступе 13 тысяч автомобилей. Также на год увеличен срок действия льготных парковочных разрешений для каршеринговых машин — с 3 до 4 лет.

Размер субсидий на приобретение машин для такси и каршеринга увеличен вдвое.

Сроки подключения зарядных станций велопроката к электросетям сократятся.

Будет снято ограничение на досрочный выкуп лизинговых автомобилей такси и каршеринга, что устранит переплаты.

Сертификация запчастей упрощается и появляется параллельный импорт, что позволит содержать автомобили в надлежащем техническом состоянии.

Сохраняются субсидии Правительства Москвы, благодаря чему парк велосипедов и самокатов увеличится на 15 тысяч и составит почти 50 тысяч средств индивидуальной мобильности.

«Велосипеды — удобный и популярный летний городской транспорт. Благодаря поддержке Правительства Москвы, мы сможем закупить новые электровелосипеды и расширить сеть станций по запросам жителей. Так, сервис станет еще современнее и удобнее для пользователей. Каждый желающий сможет легко выбрать нужный тариф и арендовать велосипед», — говорит генеральный директор АО «Ситибайк» Дмитрий Грецкий.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»