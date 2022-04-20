В Москве отменят пропуска для грузовиков

Правительство столицы сделает «окна» для проезда грузовиков на время репетиций парада Победы.

Материалы по теме «Волга-Днепр» совершила первый грузовой рейс в Индию и Бангладеш

Но при этом некоторые улицы будут перекрыты — движение по ним будет ограничено на тех участках, где будет проходить колонна военной техники, но только в вечерние и ночные часы, чтобы не мешать городскому трафику.

Также в течение четырех дней грузовой транспорт сможет передвигаться по Москве без специальных пропусков — с 20 по 21 апреля и с 10 по 11 мая.

«20–21 апреля и 10–11 мая будет перекрыто движение на ряде участков для прохождения колонны с техникой и проведения парада к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В эти даты водители грузовиков могут передвигаться по Москве без пропуска», — говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы.

Отмена пропусков связана с тем, что в период подготовки празднования Великой победы и после Парада Победы движение в городе будет затруднено, а принятое решение позволит бизнесу своевременно доставлять продукты и товары.

«В эти дни движение транспорта в районах ограничений будет затруднено. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы отменим необходимость получения пропусков для грузоперевозчиков на эти даты. Мы даем два дня в апреле и в мае, чтобы водители грузовиков смогли выбрать для себя удобную дату. Для нас важно, чтобы бизнес продолжал обеспечивать своевременную доставку продуктов и товаров для жителей города», — пояснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ограничения на проезд по некоторым улицам будут действовать с 23:30 20 апреля до 02:00 21 апреля, с 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля, 25 апреля с 21:00 и до окончания репетиции. Узнать, на каких улицах будет ограничено движение, вы можете на сайте Департамента транспорта Москвы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС