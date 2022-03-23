Начались тесты первых российских электрокораблей — журнал За рулем

Начались тесты первых российских электрокораблей

Эти уникальные корабли будут работать речными трамваями на Москве-реке и возить всех желающих.

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Ходовые испытания проводятся в холодную погоду, что особенно важно для любого электрического транспорта. Параллельно идет настройка техники. Отрабатываются и маневры, в частности, развороты судов и их швартовка к причалам.

Все это позволит определить возможности судов. Также ходовые испытания необходимы для того, чтобы убедиться в их безопасности для пассажиров, команды и других кораблей на реке. После определения ключевых параметров начнется детальная проработка салонов.

Начались тесты первых российских электрокораблей

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Суда производятся по контракту с ОАО «Пассажирский порт», входящим в компанию «ВодоходЪ», за его соблюдением следит Департамент транспорта Москвы. В том числе контролируется набор капитанов для работы на российских электрических речных трамваях. Первым из них стал Алексей Зюзькевич — сейчас он участвует в ходовых испытаниях. Все капитаны проходят строгий отбор и приступят к своим обязанностям только после стажировки.

Начались тесты первых российских электрокораблей

Начались тесты первых российских электрокораблей

Начались тесты первых российских электрокораблей
Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы

— ОАО «Пассажирский порт» по контракту поставит 21 электрическое судно российского производства, в этом году появятся первые девять. Мэр Москвы С. Собянин поставил нам задачу — обеспечить комфортные поездки москвичей на новом речном транспорте. Поэтому мы уже начали активные ходовые испытания. Все электросуда будут экологичными, бесшумными и экономичными. За их производство и эксплуатацию будет отвечать подрядчик в рамках 15-летнего контракта.

  • Скоро в продаже появится УАЗ с электромотором и запасом хода на одной зарядке до 300 км.
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Фото: Департамент транспорта Москвы

Начались тесты первых российских электрокораблей

Эти уникальные корабли будут работать речными трамваями на Москве-реке и возить всех желающих.

Начались тесты первых российских электрокораблей — фото 1322297Начались тесты первых российских электрокораблей — фото 1322298Начались тесты первых российских электрокораблей — фото 1322299Начались тесты первых российских электрокораблей
Начались тесты первых российских электрокораблей

Эти уникальные корабли будут работать речными трамваями на Москве-реке и возить всех желающих.

Начались тесты первых российских электрокораблей — фото 1322299Начались тесты первых российских электрокораблей — фото 1322298Начались тесты первых российских электрокораблей — фото 1322297Начались тесты первых российских электрокораблей — фото 1322300Начались тесты первых российских электрокораблей
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