Названы самые популярные направления для отдыха

Количество поездок растет и московские аэропорты не испытывают недостатка в пассажирах.

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Через три московских аэропорта, Шереметьево, Домодедово и Внуково, прошло на 1,3 млн пассажиров больше в июле, чем в первом месяце лета этого года — это рост на 21%. Если разделить поездки по России и за рубеж, то число пассажиров внутренних рейсов выросло на 1 млн или 22%, а зарубежных — на 300 тысяч или на 19%.

То есть пассажиропоток почти достиг показателей июля 2021 года и составляет 95% от прошлогоднего. Если сравнивать с доковидными показателями, то сейчас количество авиапассажиров составляет 68% от их количества в июле 2019 года.

По России из Шереметьево, Домодедово и Внуково чаще всего летают в трех направлениях:

Сочи,

Санкт-Петербург,

Калининград.

Среди городов других стран самыми популярными у путешественников стали:

Анталья (Турция),

Стамбул (Турция),

Ереван (Армения).

заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Москва ощущает сезон отпусков и каникул в полной мере. Количество пассажиров в московских аэропортах имеет положительную динамику. Люди продолжают путешествовать, много летают по стране и за границу. Во многом это стало возможным благодаря оперативным решениям Правительства РФ по поддержке авиаотрядов и аэропортов. Отдельная благодарность компании «Аэрофлот» за оперативную и качественную работу. В июле пассажиропоток московских аэропортов почти достиг показателей 2021 года и на 68% восстановился до уровня допандемийного 2019 года.

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Фото: Дептранс Москвы