«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники.
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается. Своевременно же подоспевшая помощь сохраняет жизни как мирного населения Донбасса, так и военнослужащих.
Издательство «За рулем» и Народный фронт призывают жителей России принять участие в сборе средств на покупку шин. Всего республикам нужно 7 тыс. шин популярных размеров.
Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Также вы можете распространить призыв в соцсетях, сделав репосты со страниц сбора:
Будут ли проблемы с ремонтом Рено? Ответ есть.
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Фото: Донецкое агентство новостей