«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР — журнал За рулем

«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Состояние дорог в ЛНР и ДНР в результате боевых действий вынуждает менять шины гораздо чаще, чем мы привыкли.

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«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники.

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается. Своевременно же подоспевшая помощь сохраняет жизни как мирного населения Донбасса, так и военнослужащих.

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Издательство «За рулем» и Народный фронт призывают жителей России принять участие в сборе средств на покупку шин. Всего республикам нужно 7 тыс. шин популярных размеров.

Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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Также вы можете распространить призыв в соцсетях, сделав репосты со страниц сбора:

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Фото: Донецкое агентство новостей

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