Сегодня на одном из центральных складов запчастей компании АВТОВАЗ, который расположен под Тверью, президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о том, как будет проводиться обслуживание автомобилей Renault и Лада в ближайшие годы.
Самое главное: в рамках трехстороннего соглашения между Renault SAS (Франция), «Рено Россия» и ПАО «АВТОВАЗ» эксклюзивное право на послепродажное и гарантийное обслуживание автомобилей Renault, а также реализацию оригинальных запчастей к ним на территории России получил АВТОВАЗ.
Прежде практически все запчасти для автомобилей Renault поставлялись к нам из Франции и Румынии. На данный момент поставки практически полностью восстановлены. Расклад на данный момент таков:
- 78% запчастей — поставляются по импорту, траки с запчастями уже в пути;
- 17% запчастей — от локальных (российских) поставщиков, причем возникшие у них проблемы уже решены, запчасти в торговую сеть уже поставляются или начнут поставляться в периоде двух месяцев;
- 5% — проблемная зона, которую еще предстоит решить, по этим запчастям надо искать альтернативных поставщиков, а на это нужно время.
Означает ли это, что эти 5% станут критическим моментом и некоторые владельцы автомобилей Renault столкнутся с проблемами в случае текущего или гарантийного ремонта? Мы задали этот вопрос главному редактору Максиму Кадакову, который общался сегодня и с Максимом Соколовым, и с сотрудниками АВТОВАЗа, отвечающими за организацию послепродажного и гарантийного обслуживания автомобилей Лада и Renault.
— На данный момент практически завершена организационная работа с дилерами Renault. Уже подписано 154 дилерских соглашения (а всего у нас 155 дилеров Renault) на обслуживание автомобилей Renault через систему АВТОВАЗа. Соответственно, всем этим дилерам с июля 2022 года начата отгрузка запчастей, которые развозятся с центральных и региональных складов.
Дилер не вправе отказать владельцу автомобиля Renault в гарантийном обслуживании, мотивируя это тем, что у него нет запчастей, нет договора в АВТОВАЗом или другими причинами. Отремонтировать машину по гарантии — его святая обязанность, согласно законодательству. Все расходы дилера по гарантийному обслуживанию дилеру компенсирует АВТОВАЗ — даже те расходы, которые были понесены дилером в переходный период.
Запчасти на складах есть — я сегодня убедился в этом на складе в Твери. Не могу гарантировать наличие абсолютно всей номенклатуры, но я лично видел на полках тормозные диски, бензонасосы, детали подвески, фильтры, наружные зеркала и другие запчасти для разных моделей Renault — они, к слову, складируются по сложной логистической системе вперемешку с деталями для автомобилей Лада.
Те самые 5% запчастей, с поставками которых на данный момент есть сложности, — тоже не камень преткновения. Дело в том, что согласно всё той же трехсторонней договоренности АВТОВАЗу отошли все складские запасы Renault в России — это огромный объем запчастей. Более того, есть огромный сток комплектующих с завода «Москвич» (бывший Renault), которые планировалось использовать на конвейере — все это тоже пойдет в запчасти.
Я специально поинтересовался такими критическими, на мой взгляд, позициями, как коробки передач, включая гидромеханические и вариаторы — они обычно на складах в больших объемах «не валяются». Ответ был таков: дилеры еженедельно меняют до десяти коробок передач — и проблем с ними нет. Это касается и гидроавтоматов, и вариаторов. Нет проблем, как меня заверили, и с ремонтом — и даже с заменой! — двигателей.
То есть, по мере расходования этого огромного запаса запчастей будут налажены все поставки — включая запчасти по проблемным позициям.
Резюме: автомобили Renault ремонтировать можно, запчасти есть. Если дилер отказывает — это его недобросовестное поведение. Пожаловаться можно по телефону или через e-mail, которые указаны на сайте Лады. Там же, кстати, список всех вновь авторизованных дилеров Renault.
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Фото: «За рулем»