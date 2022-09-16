Серийная Lada Niva Sport 2023: какой двигатель, сколько мощности, что внутри

Прототип уже прошел боевое крещение на ралли Silk Way в июле текущего года. Под капотом - мотор от Весты!

Материалы по теме АВТОВАЗ возвращается в ралли-рейды с внедорожником Niva Legend

Производством версии Нивы с более мощным двигателем будет заниматься заводское подразделение «Лада Спорт» — эта версия нашла подтверждение после публикации видео, в котором раскрыты подробности перспективного проекта. В частности, выяснилось, что прототип такого автомобиля работал техничкой на ралли «Шелковый путь» еще в июле 2022 года, сопровождая «боевую» Niva Legend команды Lada Sport Rosneft. Машины к соревнованиям готовит как раз «Лада Спорт».

Кадры с июльской презентации автомобилей перед ралли разместил на своей странице в VK главный редактор ресурса ladaclub.net Павел Атрощенко. В видео показано, что под капотом автомобиля установлен 16-клапанный двигатель 1.8 с отдачей 122 л.с.

В салоне — новая комбинация приборов, иная облицовка тоннеля пола и схема управления трансмиссии, аналогичная Niva Travel: один рычаг отвечает и за блокировку межколесного дифференциала, и за включение/выключение пониженной передачи в раздатке.

Стоит оговориться, что перед нами — еще не серийная машина, а прототип. Но именно на этом внедорожнике найденные конструкторские решения проверялись в жестких условиях ралли. Так что, если эти испытания оказались успешны, можно рассчитывать, что конфигурация серийных автомобилей будет близка к показанной.

Напомним, в 2021 году Ниву с продольно расположенным 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 начала выпускать базирующаяся в Тольятти тюнинг-компания «Супер-Авто». Неизвестно, имела ли места миграция конструкторской документации из одного проекта другой, но в целом они весьма похожи.

Ранее о появлении в 2023 году Нивы с более мощным мотором заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: ВКонтакте / Павел Атрощенко