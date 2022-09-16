Серийная Lada Niva Sport 2023: какой двигатель, сколько мощности, что внутри — журнал За рулем

Серийная Lada Niva Sport 2023: какой двигатель, сколько мощности, что внутри

Прототип уже прошел боевое крещение на ралли Silk Way в июле текущего года. Под капотом - мотор от Весты!

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АВТОВАЗ возвращается в ралли-рейды с внедорожником Niva Legend

Производством версии Нивы с более мощным двигателем будет заниматься заводское подразделение «Лада Спорт» — эта версия нашла подтверждение после публикации видео, в котором раскрыты подробности перспективного проекта. В частности, выяснилось, что прототип такого автомобиля работал техничкой на ралли «Шелковый путь» еще в июле 2022 года, сопровождая «боевую» Niva Legend команды Lada Sport Rosneft. Машины к соревнованиям готовит как раз «Лада Спорт».

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Кадры с июльской презентации автомобилей перед ралли разместил на своей странице в VK главный редактор ресурса ladaclub.net Павел Атрощенко. В видео показано, что под капотом автомобиля установлен 16-клапанный двигатель 1.8 с отдачей 122 л.с.

В салоне — новая комбинация приборов, иная облицовка тоннеля пола и схема управления трансмиссии, аналогичная Niva Travel: один рычаг отвечает и за блокировку межколесного дифференциала, и за включение/выключение пониженной передачи в раздатке.

Стоит оговориться, что перед нами — еще не серийная машина, а прототип. Но именно на этом внедорожнике найденные конструкторские решения проверялись в жестких условиях ралли. Так что, если эти испытания оказались успешны, можно рассчитывать, что конфигурация серийных автомобилей будет близка к показанной.

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Напомним, в 2021 году Ниву с продольно расположенным 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 начала выпускать базирующаяся в Тольятти тюнинг-компания «Супер-Авто». Неизвестно, имела ли места миграция конструкторской документации из одного проекта другой, но в целом они весьма похожи.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: ВКонтакте / Павел Атрощенко

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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