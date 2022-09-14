Максим Соколов: Niva Legend получит более мощный мотор

Президент АВТОВАЗа заявил, что производитель услышал критику в свой адрес и даст внедорожнику «новое дыхание».

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В 2023 году появится серийная версия внедорожника Niva Legend, оснащенная более мощным двигателем. Об этом заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов на открытии музея «Центр Нивы Тольятти». Вероятно, оснащенная новым мотором модификация получит название Lada Niva Sport — сертификат на первый серийный автомобиль именно с таким названием Соколов вручил дизайнеру первой Нивы, ветерану завода Валерию Семушкину.

В следующем году с конвейера сойдет новая Нива с более мощной комплектацией двигателя, но сохранит традиционный дизайн, классический трехдверный», — цитирует Максима Соколова издание «Автосреда».

Топ-менеджер отметил, что многие годы АВТОВАЗ критиковали именно за отсутствие у Нивы более мощной модификации, но теперь «идеи и предложения услышаны». Соколов заявил, что появление мощного мотора даст Ниве новое дыхание и будет стартом ее дороги к полувековому юбилею.

В последние годы модернизация носила, по большей части, косметический характер. На фото — версия Black, 2020 год

Технические подробности, разумеется, не раскрываются. Название Niva Sport может указывать на участие в проекте подразделения Lada Sport, которое выпускает мелкосерийную модификацию Vesta Sport и псевдоспортивную Granta Drive Active.

Напомним, попытки внедрить на Ниву более мощный мотор предпринимались не единожды — такие проекты существовали и на заводе, и в сторонних тюнинговых компаниях. Один из недавних «заходов на тему» относится к 2013–2015 годам, когда заводчане планировали разместить под капотом двигатель от переднеприводных моделей Lada. Однако дебютировавшая тогда Lada 4x4 Urban сохранила классический мотор.

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Несколько лет спустя подобный проект реализовала тольяттинское тюнинг-ателье F-Design: трехдверную Ниву с продольно расположенным 98-сильным двигателем ВАЗ-21126 и стандартной нивовской трансмиссией компания бралась изготовить на заказ. Достоверно известно об одном презентационном экземпляре, но вероятно, таких машин сделано больше.

А последний на сегодняшний день проект — это мелкосерийная Niva Legend с двигателем ВАЗ-21179 мощностью 122 л.с. от компании «Супер-Авто», такие машины начали собирать в прошлом году.

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Фото: АВТОВАЗ