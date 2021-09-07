Niva Legend получила новый мощный мотор — журнал За рулем

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Niva Legend получила новый мощный мотор

Это 122-сильный двигатель от Lada Vesta и XRAY. Цена такой Нивы - около 1,2 млн рублей.

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Тольяттинская компания «Супер-Авто» адаптировала двигатель ВАЗ-21179 для установки на внедорожник Niva Legend. Этот мотор серийно устанавливается на автомобили Lada XRAY и Vesta.

Отметим, что ранее на самом АВТОВАЗе собирали опытные образцы внедорожников с движками от переднеприводных моделей (Lada Priora), однако до серии дело не дошло. Теперь же речь именно об автомобилях для продажи, пусть и выпускаемых мелкими сериями силами сторонней компании.

Niva Legend получила новый мощный мотор

Базовые характеристики двигателя остались неизменными: 1,8 литра, 122 л.с., 170 Нм. Однако, чтобы двигатель можно было продольно разместить под капотом Нивы, потребовалось несколько преобразований — так у мотора появились новое сцепление и его картер, маховик, масляный поддон и маслоприемник.

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Кроме того, инженеры компании постарались уйти от главной проблемы ВАЗ-21179 — масложора. Причина, по их мнению, в поршневых кольцах и маслосъемных колпачках, сообщает Лада.Онлайн. После доработки мотора угар масла должен снизиться в 5–6 раз.

Конструкция самого автомобиля также потребовала доработок в связи с установкой нового мотора: у этой Нивы полностью оригинальный выпускной тракт, радиатор с тихими вентиляторами от Chevrolet Niva, оригинальный софт в контроллере управления двигателем, а также запаска, перенесенная из подкапотного пространства на дверь задка.

Niva Legend получила новый мощный мотор

Niva Legend получила новый мощный мотор

Разработчики говорят, что уже на 1000 об/мин крутящий момент этого двигателя почти достигает показателя родного для Нивы 1,7-литрового 83-сильного движка ВАЗ-21214 на максимальных оборотах. До 100 км/ч Нива с мотором от Весты разгоняется за 12–13 секунд вместо 17 секунд у серийной трехдверки.

По расчетам, штатная трансмиссия Niva Legend должна нормально «переварить» возросший крутящий момент, но вот на Niva Travel такой мотор уже не поставишь из-за большей снаряженной массы автомобиля и, соответственно, более серьезной нагрузки на трансмиссию.

Niva Legend получила новый мощный мотор

Niva Legend получила новый мощный мотор

Автомобиль на фото — пока что единственный заводской прототип. Но в течение года в «Супер-Авто» собираются выпустить около 300 внедорожников Niva Legend с двигателем 122 л.с. Цена каждой машины составит примерно 1,2 млн рублей.

Доплата по сравнению с обычной Нивой получается солидной, но ведь только двигатель ВАЗ-21179 стоит 190 тыс. рублей. А помимо всего списка доработок (нейтрализатор, топливоподача, электрооборудование, выпуск, разборка/сборка) есть и еще одна статья расходов: каждый автомобиль будет сертифицироваться индивидуально, что обойдется в сумму около 80 тыс. рублей.

Фото: Лада.Онлайн

Niva Legend получила новый мощный мотор

Это 122-сильный двигатель от Lada Vesta и XRAY. Цена такой Нивы — около 1,2 млн рублей.

Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275651Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275650Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275649Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275648Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275647Niva Legend получила новый мощный мотор
Niva Legend получила новый мощный мотор

Это 122-сильный двигатель от Lada Vesta и XRAY. Цена такой Нивы — около 1,2 млн рублей.

Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275651Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275649Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275650Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275647Niva Legend получила новый мощный мотор — фото 1275648Niva Legend получила новый мощный мотор
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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