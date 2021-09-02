Обновленная Niva Bronto поступила в продажу

Став комфортнее, особая версия трехдверного внедорожника Лады теперь стоит от 917 900 рублей.

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Автомобиль отличается самоблокирующимися винтовыми дифференциалами в переднем и заднем мостах, а главная пара имеет увеличенное передаточное число 4.1. По сравнению с обычной Нивой у Bronto улучшенная геометрическая проходимость и увеличенный до 240 мм дорожный просвет. Также у автомобиля усилена задняя ось, а все амортизаторы имеют увеличенные ходы.

Обновленная Niva Bronto предлагается в двух версиях — Luxe и Prestige. Более скромная комплектация Luxe предлагает металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 29-дюймовые колеса с 15-дюймовыми дисками.

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Комплектация Prestige отличается оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманками.

Салон Niva Bronto получил те же изменения, что и обновленная Niva Legend, которые коснулись панели приборов, климатической системы, сидений и так далее.

Также внедорожник можно дооснастить световой панелью на крыше, аудиосистемой, центральным замком и сигнализацией, а также заказать его в камуфляжной раскраске.

Подробнее об обновленной Lada Niva Bronto вы можете узнать здесь.

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Фото: АВТОВАЗ