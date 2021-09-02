Обновленная Niva Bronto поступила в продажу — журнал За рулем

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Обновленная Niva Bronto поступила в продажу

Став комфортнее, особая версия трехдверного внедорожника Лады теперь стоит от 917 900 рублей.

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Автомобиль отличается самоблокирующимися винтовыми дифференциалами в переднем и заднем мостах, а главная пара имеет увеличенное передаточное число 4.1. По сравнению с обычной Нивой у Bronto улучшенная геометрическая проходимость и увеличенный до 240 мм дорожный просвет. Также у автомобиля усилена задняя ось, а все амортизаторы имеют увеличенные ходы.

Обновленная Niva Bronto предлагается в двух версиях — Luxe и Prestige. Более скромная комплектация Luxe предлагает металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 29-дюймовые колеса с 15-дюймовыми дисками.

Обновленная Niva Bronto поступила в продажу

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Комплектация Prestige отличается оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманками.

Салон Niva Bronto получил те же изменения, что и обновленная Niva Legend, которые коснулись панели приборов, климатической системы, сидений и так далее.

Обновленная Niva Bronto поступила в продажу

Также внедорожник можно дооснастить световой панелью на крыше, аудиосистемой, центральным замком и сигнализацией, а также заказать его в камуфляжной раскраске.

Обновленная Niva Bronto поступила в продажу

Фото: АВТОВАЗ

Обновленная Niva Bronto поступила в продажу

Став комфортнее, особая версия трехдверного внедорожника Лады теперь стоит от 917 900 рублей.

Обновленная Niva Bronto поступила в продажу — фото 1274471Обновленная Niva Bronto поступила в продажу — фото 1274470Обновленная Niva Bronto поступила в продажу — фото 1274472Обновленная Niva Bronto поступила в продажу
Обновленная Niva Bronto поступила в продажу

Став комфортнее, особая версия трехдверного внедорожника Лады теперь стоит от 917 900 рублей.

Обновленная Niva Bronto поступила в продажу — фото 1274472Обновленная Niva Bronto поступила в продажу — фото 1274471Обновленная Niva Bronto поступила в продажу — фото 1274470Обновленная Niva Bronto поступила в продажу
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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