Новая версия Niva Legend - сроки выхода и фото

Модель получила модернизированный салон с новой передней панелью, а также с более комфортными креслами, системой ЭРА-ГЛОНАСС и улучшенным пакетом шумо- и виброизоляции.

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В прошлом месяце российская марка Lada открыла прием заказов на обновленную Lada Niva Bronto. Модель, построенная на базе трехдверной Niva Legend, представлена в версиях Luxe и Prestige. В список оборудования входят кондиционер, подогрев сидений и зеркал.

Внешность Niva Bronto Prestige уже не является секретом. Такой внедорожник обладает оригинальными бамперами, измененной решеткой радиатора, массивными накладками колесных арок и дополнительной защитой порогов.

Наконец, появились фотографии «экстремальной» модификации Niva Legend в начальном варианте Luxe. Niva Bronto Luxe комплектуется металлическими бамперами и обычными расширителями арок.

Общими элементами между Luxe и Prestige являются 15-дюймовые диски с грязевой резиной, рейлинги на крыше, увеличенный до 240 мм дорожный просвет.

Техническая часть также не отличается. Niva Bronto предлагается с 83-сильным атмосферником, 5-ступенчатой механикой, системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, усиленной задней осью и подвеской. Еще для модели доступна световая панель на крыше и специальная окраска «камуфляж».

Внутри обновленная Niva Bronto получила новую переднюю панель, более комфортные кресла, систему ЭРА-ГЛОНАСС, улучшенный пакет шумо- и виброизоляции.

Стоимость Lada Niva Bronto в топовой комплектации Prestige составляет 953 900 рублей. При этом цены на стандартную Lada Niva Legend начинаются от 632 900 рублей.

Как сообщает Avtograd News, АВТОВАЗ официально представит Niva Bronto на следующей неделе. Товарные образцы самой дорогой Нивы уже отгружены в шоу-румы дилерской сети Lada.

Фото: Avtograd News