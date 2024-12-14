Выгода в рамках программы бренда достигает 700 тысяч рублей при покупке авто

Бренд Chery анонсировал программу Leasing для корпоративных и розничных клиентов

Производитель из Китая Chery анонсировал запуск программы приобретения автомобилей Leasing. Речь идет о специальных условиях в рамках программы лизинга с выгодным ежемесячным платежом для корпоративных клиентов и розничных покупателей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

«Chery Leasing представляет собой эксклюзивную программу финансовой аренды (лизинга) для предпринимателей, юридических и физических лиц, и предусматривает специальную стоимость на автомобили марки Chery, а также особые условия по платежам, как первоначальному, так и дальнейшим. В программе принимают участие ведущие российские лизинговые компании и официальные дилеры Chery по всей России», – уточнили в пресс-службе.

Размер выгоды при покупке автомобилей по программе Chery Leasing зависит от конкретных моделей и других условий. В частности, при покупке седана Arrizo 8 в комплектации Active ежемесячный платеж составит менее 90 тыс. рублей для договора на три года, а выгода в рамках программы достигает 700 тыс. рублей. Всю подробную информация о программе можно узнать у лизинговых компаний-партнеров программы и официальных дилеров марки Chery.

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Источник: пресс-служба «Чери Автомобили Рус»