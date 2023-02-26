На алкогольное опьянение водителей будут проверять по-новому: что изменится с 1 марта

В первый весенний месяц вступают в силу поправки в ПДД.

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С 1 марта в России вступят в силу новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Основное изменение касается процедуры проведения проверки: ее можно будет проводить без понятых, но с обязательной видеозаписью.

Согласно нововведениям, в случае подозрения на опьянение водителя инспекторы ГИБДД могут провести его освидетельствование при участии двух понятых или с применением видеозаписи. Основаниями для проверки могут стать запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или не соответствующее обстановке поведение.

Освидетельствование должно проходить с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

Согласно правилам, алкогольным опьянением водителя считается его состояние при показателе, превышающем 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель не может самостоятельно поехать на медицинское освидетельствование в клинику (только на машине ГИБДД).

Водителям также запретили самостоятельно проходить освидетельствование на алкоголь.

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Источник: ГИБДД РФ

Фото: depositphotos.com