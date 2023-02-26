На алкогольное опьянение водителей будут проверять по-новому: что изменится с 1 марта — журнал За рулем

На алкогольное опьянение водителей будут проверять по-новому: что изменится с 1 марта

В первый весенний месяц вступают в силу поправки в ПДД.

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С 1 марта в России вступят в силу новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Основное изменение касается процедуры проведения проверки: ее можно будет проводить без понятых, но с обязательной видеозаписью.

Согласно нововведениям, в случае подозрения на опьянение водителя инспекторы ГИБДД могут провести его освидетельствование при участии двух понятых или с применением видеозаписи. Основаниями для проверки могут стать запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или не соответствующее обстановке поведение.

Освидетельствование должно проходить с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

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Согласно правилам, алкогольным опьянением водителя считается его состояние при показателе, превышающем 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель не может самостоятельно поехать на медицинское освидетельствование в клинику (только на машине ГИБДД).

Источник: ГИБДД РФ

Фото: depositphotos.com

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