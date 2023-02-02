Только с инспектором: водителям запретили самим ехать на медосвидетельствование

Кассационный суд дал важные разъяснения.

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Если инспектор ГИБДД потребовал ехать к врачу вместе с ним в патрульной машине, отказ будет приравнен к отказу от медосвидетельствования в целом. А значит, водитель рискует лишиться прав.

Как разъяснил Первый кассационный суд общей юрисдикции, порядок следования водителя к месту проведения медосвидетельствования на алкоголь определяет именно сотрудник ДПС.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Действующим законодательством установлено, что порядок следования к месту проведения медицинского освидетельствования определяется сотрудником, уполномоченным в области дорожного движения», — отмечается в решении суда.

Другими словами, поехать в медцентр, например, на общественном транспорте или на автомобиле приехавшего на поддержку друга не получится.

Ранее кассационный суд разъяснил, что водитель не вправе также сам выбирать место медосвидетельствования.

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Источник: Российская газета

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин