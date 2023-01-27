Водителям запретили самостоятельно проходить медосвидетельствование на алкоголь — журнал За рулем

Водителям запретили самостоятельно проходить медосвидетельствование на алкоголь

Кассационный суд сделал принципиально важное разъяснение.

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Нередки случаи, когда результат освидетельствования на алкоголь на месте показывает отрицательное значение, но у инспектора есть сомнение в трезвости водителя. Причиной этого может быть неадекватное поведение водителя или иные признаки, указывающие на употребление алкоголя.

В этом случае сотрудник ГИБДД вправе отправить автомобилиста на медосвидетельствование. И спорить здесь не стоит: Кассационный суд разъяснил, что именно инспектор вправе сам решать, есть или нет признаки опьянения у водителя.

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Если же водитель не согласен и откажется от медосвидетельствования, то уже будет не важно, был он трезв или нет. Санкции к нему будут примерно такие же, как если бы он и вправду сел пьяным за руль.

А вот результат самостоятельно проведенного обследования, не там, куда направил инспектор, во внимание приниматься не будет, даже если медосвидетельствование проведено по всем нормам закона.

Источник: Российская газета

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

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