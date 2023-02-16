Прижились? Раскрыта статистика использования электронных водительских документов

Цифровые копии документов становятся все популярнее у россиян.

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Руководитель Минцифры России Максут Шадаев на совещании в режиме видеоконференции у президента РФ Владимира Путина сообщил, что только за январь около четырех миллионов автовладельцев воспользовались электронными СТС и водительскими удостоверениями. Он отметил, что востребованность данной услуги растет.

Шадаев уточнил, что этот сервис предназначен для тех, кто «иногда забывает документы», а предъявить их инспектору ГИБДД прямо через смартфон достаточно удобно.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мобильное приложение «Госуслуги авто», в котором есть возможность использовать цифровую копию СТС и водительского удостоверения, работает с 2021 года. С помощью приложения также можно сделать онлайн-оформление ДТП по европротоколу, проверить автомобиль, записаться на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения, а также оплатить и обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

С января этого года ГИБДД разрешила водителям предъявлять для проверки документы в электронном виде.

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Источник: ТАСС

Фото: За рулем