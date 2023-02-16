Прижились? Раскрыта статистика использования электронных водительских документов — журнал За рулем

Прижились? Раскрыта статистика использования электронных водительских документов

Цифровые копии документов становятся все популярнее у россиян.

Материалы по теме
Очень популярный б/у кроссовер: названы все его проблемы и лучшие версии

Руководитель Минцифры России Максут Шадаев на совещании в режиме видеоконференции у президента РФ Владимира Путина сообщил, что только за январь около четырех миллионов автовладельцев воспользовались электронными СТС и водительскими удостоверениями. Он отметил, что востребованность данной услуги растет.

Шадаев уточнил, что этот сервис предназначен для тех, кто «иногда забывает документы», а предъявить их инспектору ГИБДД прямо через смартфон достаточно удобно.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мобильное приложение «Госуслуги авто», в котором есть возможность использовать цифровую копию СТС и водительского удостоверения, работает с 2021 года. С помощью приложения также можно сделать онлайн-оформление ДТП по европротоколу, проверить автомобиль, записаться на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения, а также оплатить и обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

  • С января этого года ГИБДД разрешила водителям предъявлять для проверки документы в электронном виде.
  • «За рулем» можно читать в Viber.

Источник: ТАСС

Фото: За рулем

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле
Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров77
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: