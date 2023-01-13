МВД разрешило водителям предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права и СТС

«Загрузить» цифровые документы можно в приложении «Госуслуги Авто».

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В мобильном приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Есть также и цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — второго основного документа, который сотрудники ГИБДД требуют у водителей. Предъявить и то, и другое можно даже без доступа к интернету.

«Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение „Госуслуги Авто“ работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей», — объяснили в Минцифры.

Предъявленные цифровые документы сотрудники ГИБДД смогут проверить с помощью служебного мобильного устройства с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода.

Правда, в МВД России напомнили, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и СТС в оригинальном виде, согласно п. 2.1.1. ПДД.

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Источник: МВД России

Фото: «За рулем»