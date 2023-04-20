За это нарушение стали отбирать права в 2023-м – будьте внимательны!

Помимо лишения существует еще и такая санкция, как ограничение действия водительских прав. Она тоже запрещает управлять автомобилем – не только собственным, но и любым другим. Сейчас эта мера применяется чаще.

За что могут приостановить действие прав?

Судебный пристав-исполнитель имеет право использовать такую меру наказания против должника, если сочтет, что это может ускорить погашение долга. Также отстранить от управления авто могут по заявлению взыскателя долга.

На время действия ограничения водительские права становятся недействительными (при этом их не забирают). Информация о запрете вождения попадает в базу ГИБДД.

За долги по кредиту или ЖКХ можно остаться без прав?

Нет, несмотря на многочисленные слухи в водительских чатах. Чаще всего от авто отлучают водителей, «копящих» штрафы за нарушения ПДД, и злостных алиментщиков.

Другие задолженности, за которые могут сделать пешеходом, перечислены в ч. 2 статьи 67.1 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве». Среди них:

неисполнение неимущественных требований, связанных с воспитанием детей;

возмещение вреда здоровью; имущественного и/или морального вреда от преступления;

возмещение вреда по потере кормильца.

Долг должен быть большим?

Достаточно всего 10 тысяч рублей. Поэтому важно вовремя проверять отсутствие задолженностей по штрафам за нарушения ПДД.

Что делать, если получил постановление об ограничении права управления ТС?

Оплатите задолженность. Через сутки судебный пристав снимет ограничение, и права снова станут действительными.

А если сяду за руль, несмотря на запрет?

Если водитель, проигнорировав наложенное ограничение, сядет за руль автомобиля любой категории, его лишат прав на год уже «по-настоящему» на основании протокола, выписанного сотрудником ГИБДД. Или приговорят к обязательным работам на срок до 50 часов (ст. 17.17 КоАП РФ).

Кого не имеют права оставлять без машины?

Если должник не согласен с решением пристава-исполнителя, он имеет право подать жалобу в суд. Ограничивать действие водительского удостоверения не имеют права, если:

автомобиль является единственным законным источником заработка должника (например, он – таксист);

должник и его семья проживают вне зоны работы общественного транспорта, например, в труднодоступном отдаленном районе, куда можно добраться только на машине;

должник – инвалид 1-й или 2-й группы, или у него на иждивении находится ребенок-инвалид либо взрослый инвалид 1-й и 2-й группы;

должнику предоставили отсрочку уплаты долга либо он гасит долг в рассрочку;

задолженность составляет меньше 10 тысяч рублей.

В случае, если вы попали в одну из этих категорий во время действия санкции, предоставьте судебному приставу подтверждающие документы. Ограничение будет снято, и уже через сутки вы сможете снова сесть за руль.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС