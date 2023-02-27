Иногда удается отделаться предупреждением. А в некоторых случаях можно оказаться и под арестом.

Рукой — тоже считается

Согласно Административному регламенту ГИБДД, полицейский может останавливать автомобиль с помощью жезла или «диска с красным сигналом (световозвращателем), направленным на транспортное средство».

Пункт 6.11 ПДД упоминает, что «требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство».

Правда, точного определения, каким именно должен быть жест инспектора, нет.

Остановить автомобиль инспектор может как жезлом, так и рукой. Главное, чтобы водитель точно понял, что от него требуется.

Не заметил сигнала — что будет дальше?

Туман, плохая видимость, отвлекся на помеху справа или сосредоточился на выполнении сложного маневра…

В большинстве случаев информацию по рации передают «дальше», и водителя останавливает следующий экипаж ГИБДД.

Который, согласно статье 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» выписывает штраф — от 500 до 800 рублей.

Преследовать и принудительно останавливать автомобиль полицейские будут в случае, если есть основания предполагать, что за рулем преступник, угонщик или водитель, представляющий опасность для других участников движения (нетрезвый или управляющий неисправной машиной).

За погоню «с мигалками» наказание строже?

Важно помнить: если после преследования и повторного требования остановиться (даже поданного через громкоговоритель) вы выполняли все законные требования полицейского, вас должны оштрафовать все на те же 500–800 рублей по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ.

Привлечь по ст. 19. 3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» могут, если в ходе преследования вы пытаетесь скрыться, чтобы избежать наказания. Возможные санкции: штраф от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Кроме того, согласно Административному регламенту и Закону «О полиции», сотрудники ГИБДД имеют право в такой ситуации принудить вас к остановке с помощью спецсредств — в том числе блокировать дорогу грузовым транспортом и даже стрелять по колесам.

Ущерб, нанесенный автомобилю, компенсирован не будет. Не говоря уже о том, что подобная ситуация опасна и для вас тоже.

Если водитель отказывается выполнять законные требования сотрудника ГИБДД и ведет себя агрессивно, инспектор имеет право применить силу и даже оружие.

Как доказать, что нарушил непредумышленно?

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Любые неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны быть истолкованы в пользу водителя (ст. 1.5. КоАП РФ «Презумпция невиновности»).

Покажите сотруднику ДПС запись с видеорегистратора.

Если на записи будет ясно видно, что какие-то помехи (например, вереница припаркованных автомобилей) не позволили вам увидеть жест инспектора, а вы при этом будете сдержанны и вежливы, то, вполне возможно, удастся отделаться предупреждением.

Если же штраф все-таки выпишут — у вас будет возможность его обжаловать, аргументируя свою позицию той же записью видеорегистратора.

А вдруг это «ряженый»?

Многие водители опасаются тормозить в темное время посреди пустынной трассы, опасаясь, что перед ним не полицейский, а преступник (и такое действительно бывает).

В этом случае юристы советуют доехать до ближайшего отделения полиции или стационарного поста ДПС и рассказать о произошедшем.

По дороге можно позвонить на горячую линию ГИБДД и сообщить, где и при каких обстоятельствах вы не остановились. Обязательно скажите, что следуете к ближайшему стационарному посту.

А если останавливают, где запрещено?

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Например, ближе 5 метров от перекрестка, на трамвайных путях, пешеходных переходах? Подчиняйтесь. В данном случае наказания за нарушение ПДД вы не понесете, так как ответственность за ситуацию несет инспектор (если, конечно, вы выполняете все его указания).

Читаем Административный регламент: «в случае необходимости остановки транспортных средств в местах, где их остановка запрещена Правилами дорожного движения, сотрудником принимаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения на месте».

В таких местах останавливают только в связи с «необходимостью пресечения преступления, административного правонарушения, осуществления распорядительно-регулировочных действий, предотвращения реальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу участников дорожного движения, а также случаев обозначения места остановки патрульным автомобилем с включенными специальными световыми сигналами, другими средствами регулирования и организации дорожного движения».

Проще говоря, если вас остановили там, где останавливаться нельзя — вероятно, впереди поджидает опасность, например, ДТП с участием нескольких автомобилей. Место остановки часто обозначают патрульным автомобилем с включенными световыми сигналами («мигалкой»).