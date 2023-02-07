Удирал от полиции, отстреливаясь фейерверками: очень искрометное видео

Воронежский лихач в неадекватном состоянии решил проигнорировать требование полиции остановиться…

После того как за ним началась погоня, он открыл окно своего Land Cruiser и сделал серию залпов по полицейскому автомобилю с помощью фейерверков. Видя, что ситуация принимает опасный оборот, один из инспекторов сделал предупредительный выстрел из табельного оружия, а затем начал стрелять по колесам машины.

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Только так внедорожник удалось остановить. За рулем сидел 36-летний мужчина с явными признаками наркотического опьянения, пишет источник. Он показывал полицейским некий особый нож и «путинские часы», но стражи закона почему-то не впечатлились. А вот обнаружившийся в салоне машины каракал (степная рысь) вызвал немалое удивление. Животное передали в зоопарк, а на водителя оформили несколько протоколов.

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Источник: Главная дорога