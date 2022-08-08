Почему инспекторы терпеть не могут, если мы пишем «не согласен» в протоколе

В Сети утверждают, что таким образом водитель может спровоцировать инспектора на неправомерные действия. Юрист все объяснил.

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Бывалые автомобилисты говорят, что если водитель согласен с нарушением, протокол рассматривается «автоматически». А несогласие с постановлением может означать, что водитель намерен обжаловать решение инспектора ДПС. Поэтому инспектору придется более качественно собрать административные доказательства, чтобы в дальнейшем собранный материал «не развалился».

Даже предостерегают новичков, что из-за этого инспектор якобы может как-то «свредничать», чтобы доставить дополнительные хлопоты водителю.

Так ли это?

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

— На самом деле инспектору все равно, что пишет водитель. Согласен или нет — неважно. В любом случае инспектор в протоколе указывает свою позицию.

Каких-то механизмов, чтобы из вредности наказать водителя за строптивость, тоже нет. Инспектору это не нужно. Дело будет рассматриваться в группе административной практики, если это ГИБДД, или в суде, если правонарушение предусматривает лишение права управления.

Более того, писать, согласен или нет, вообще не имеет смысла.

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Если у водителя есть какие-то доводы или доказательства, которые помогли бы ему защитить свои права, он, конечно, в протоколе должен все написать.

Свидетельские показания, видеодоказательства с регистратора или еще что-то подобное — все это надо тщательно зафиксировать. А согласен/не согласен — роли не играет.

Фото: ТАСС и «За рулем»