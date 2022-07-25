В России ввели уголовную ответственность для особо злостных нарушителей ПДД

Конечно же, речь идет о серьезных нарушениях — с 25 июля вступила в силу статья 264.3 Уголовного кодекса РФ.

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Уголовная ответственность ждет всех водителей в России, которые систематически управляют автомобилем без прав. Такая норма теперь содержится в статье 264.3 Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Автомобилистов, ранее лишенных прав и уже получивших за это административное наказание, ждет штраф в размере 150–200 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на срок до года. Независимо от того, какую меру пресечения выберет суд, за водителем будет числиться судимость.

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Кроме того, согласно ч. 2 ст. 264.3 УК РФ уголовная ответственность наступает за управление транспортным средством водителем, который имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), либо по ст. 264.3 УК РФ.

Здесь штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, а максимальное наказание в данном случае — два года лишения свободы.

Кстати, ранее общественники предложили ввести балльную систему штрафов, чтобы сократить количество нарушений ПДД и для профилактики злостных нарушений.