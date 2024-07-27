Chery собирается подвинуть Kia Sportage на рынке со своим новым гибридным кроссовером

Гибридный кроссовер Jaecoo J7 PHEV поступит в салоны в первом квартале 2025 года

Китайский автопроизводитель Chery готовится к серьезному вторжению на европейский рынок. В начале 2025 года компания планирует запустить продажи своих брендов Omoda и Jaecoo, причем гибридный кроссовер Jaecoo J7 PHEV выйдет на рынок уже в первом квартале. Jaecoo J7 PHEV позиционируется как серьезный конкурент бестселлеру Kia Sportage. И это не просто слова: компания уже активно ведет переговоры с дилерами о запуске фирменных салонов, намекая на серьезные амбиции.

Jaecoo J7 PHEV

Впрочем, Jaecoo не ограничивается одним только Sportage. Виктор Чжан, исполнительный вице-президент Jaecoo и Omoda UK, ранее заявил, что компания планирует конкурировать с такими гигантами, как Kia и Range Rover.

Jaecoo J7 PHEV оснащен 1,5-литровым турбодвигателем и электромотором, которые суммарно выдают около 350 л. с. и крутящий момент 525 Н·м. Он разгоняется за 8,5 с до 100 км/ч, может проезжать до 106 км на электричестве, а зарядка АКБ занимает 20 минут.

Jaecoo J7 PHEV предлагает богатый набор опций, включая подогрев и вентиляцию сидений, функцию охлаждения центральной консоли, систему помощи при вождении 2-го уровня (адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выходе из полосы движения и обнаружение слепых зон). Автомобиль можно использовать как источник питания для бытовой техники.

Производство Jaecoo J7 PHEV будет налажено в Европе, что говорит о серьезном намерении компании закрепиться на этом рынке.

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Источник: 32cars.ru