#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Skoda значительно снизила цену на свой популярный кроссовер
27 июля
Skoda значительно снизила цену на свой популярный кроссовер
Новая версия Skoda Enyaq подешевела за счет...
Эта деталь в машине ломается чаще всего — эксперт рассказал, как продлить ресурс
27 июля
Эта деталь в машине ломается чаще всего — эксперт рассказал, как продлить ресурс
Эксперт Родионов рассказал, что чаще всего...
Интерьер Bentley S2 1962 года
27 июля
Роскошный лимузин принцессы Дубая обнаружен в продаже в России
Bentley принцессы Дубая с пробегом 125 тыс. км...

Chery собирается подвинуть Kia Sportage на рынке со своим новым гибридным кроссовером

Гибридный кроссовер Jaecoo J7 PHEV поступит в салоны в первом квартале 2025 года

Улучшает проходимость и экономит топливо: передовая система полного привода

Китайский автопроизводитель Chery готовится к серьезному вторжению на европейский рынок. В начале 2025 года компания планирует запустить продажи своих брендов Omoda и Jaecoo, причем гибридный кроссовер Jaecoo J7 PHEV выйдет на рынок уже в первом квартале. Jaecoo J7 PHEV позиционируется как серьезный конкурент бестселлеру Kia Sportage. И это не просто слова: компания уже активно ведет переговоры с дилерами о запуске фирменных салонов, намекая на серьезные амбиции.

Jaecoo J7 PHEV
Jaecoo J7 PHEV

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Впрочем, Jaecoo не ограничивается одним только Sportage. Виктор Чжан, исполнительный вице-президент Jaecoo и Omoda UK, ранее заявил, что компания планирует конкурировать с такими гигантами, как Kia и Range Rover.

Jaecoo J7 PHEV оснащен 1,5-литровым турбодвигателем и электромотором, которые суммарно выдают около 350 л. с. и крутящий момент 525 Н·м. Он разгоняется за 8,5 с до 100 км/ч, может проезжать до 106 км на электричестве, а зарядка АКБ занимает 20 минут.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Jaecoo J7 PHEV предлагает богатый набор опций, включая подогрев и вентиляцию сидений, функцию охлаждения центральной консоли, систему помощи при вождении 2-го уровня (адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выходе из полосы движения и обнаружение слепых зон). Автомобиль можно использовать как источник питания для бытовой техники.

Производство Jaecoo J7 PHEV будет налажено в Европе, что говорит о серьезном намерении компании закрепиться на этом рынке.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Jaecoo
27.07.2024
Фото:Jaecoo
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jaecoo J7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв