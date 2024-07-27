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Тяговитый ресурсный мотор, гидроавтомат, богатое оснащение – отличная замена RAV4

Эксперт «За рулем» советует рассмотреть Infiniti QX50 на вторичном рынке

На рынке РФ представлено множество качественных кроссоверов, но, когда речь заходит о покупке, большинство людей выбирают японские автомобили, в частности Toyota RAV4. А ведь на рынке полно премиальных кроссоверов, которые намного богаче оснащены, а стоят так же, если не дешевле.

Причина кроется в не всегда удачных и надежных двигателях. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал вторичный рынок РФ и отобрал несколько доступных премиальных кроссоверов с надежными моторами на замену Toyota RAV4. Один из них – Infiniti QX50.

Infiniti QX50
Infiniti QX50

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Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— К нам попадали кроссоверы Infiniti QX50, в основном, мексиканской сборки. Привод – полный. Продавалась модель неважно, как считают, из-за неубедительного для кроссовера дорожного просвета. Багажник тоже скромный.

Пара мотор-коробка, в общем, единственная – прочие варианты с других рынков в Россию ввозились редко. Но претензий к ней почти никаких нет.

Атмосферник VQ25HR V6 2.5 (222 л.с.) имеет распределенный впрыск и ходит до 500 тысяч км. Следить надо лишь за уровнем антифриза и чаще промывать радиатор – мотор склонен к перегреву. Еще придется регулировать тепловые зазоры – гидрокомпенсаторов у двигателя нет. Поршневая группа и приводная цепь – очень стойкие.

Семиступенчатый гидроавтомат Jatco JR710E также очень терпелив и ресурс его достигает 300 тысяч км. Но на 150 тысячах км нужна переборка с заменой изношенных компонентов. Переборку можно существенно отсрочить, если менять масло каждые 40-50 тысяч км.

В целом машина не имеет слабых мест, и в то, что касается стоимости содержании, выгодно отличается от «немцев». «Ниссановские» запчасти сами по себе дешевле, и сложных в ремонте узлов не так много.

Интерьер Infiniti QX50
Интерьер Infiniti QX50

Есть и другие качественные, богато оснащенные и безопасные кроссоверы на замену RAV4. Вы можете узнать о них в нашем новом материале.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Лежнин Роман
Фото:«За рулем»
27.07.2024
Фото:«За рулем»
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