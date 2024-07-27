Турецкие рестораны вынуждены снижать цены: что произошло?

Sabah: ресторанам в Турции пришлось пойти на скидки из-за потери клиентов

Туристический сезон в Турции, как известно, яркий и шумный, но в этом году ситуация отличается от привычной. По сообщениям газеты Sabah, курортные рестораны столкнулись с неожиданно низким спросом и вынуждены предлагать скидки, чтобы привлечь посетителей.

Пик сезона, который традиционно приносит турецким курортам многочисленных гостей, в этом году не оправдал ожиданий. Отели, столкнувшись с низкой заполняемостью, пытались удержать цены на высоком уровне. Однако отсутствие спроса заставило их пересматривать стратегию и предлагать скидки.

Но проблема не ограничивается отелями. Рестораны, многие из которых работают по принципу «все включено» или предлагают роскошные меню, также оказались в сложном положении. В частности, рестораны на популярных курортах Чешме и Бодрум, чьи цены часто сравнивают с ценами ресторанов на греческих островах, столкнулись с массовым оттоком клиентов.

В этой ситуации некоторые рестораны приняли решение отменить плату за входное обслуживание, а другие стали предлагать скидки в размере 10-20%.

Махмут Сердар Кочадон, председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума, объяснил, что проблема затрагивает в первую очередь рестораны среднего и нижнего ценового сегмента. Роскошные рестораны, ориентированные на более состоятельную клиентуру, не испытывают недостатка в посетителях.

«Сезон короткий, и наши предприятия должны работать, чтобы не пропустить этот период впустую», – подчеркнул Кочадон, объясняя необходимость введения скидок.

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Источник: Sabah