ВСМ в цифрах: сколько денег потребуется на строительство четырех магистралей
Строительство четырех ВСМ правительство оценило почти в 11 трлн рублей
В августе президент России Владимир Путин заявил о разработке проектов по строительству высокоскоростных магистралей (ВСМ). По оценке правительства, четыре дороги обойдутся бюджету в 10,8 трлн рублей. Ожидаемый пассажиропоток – 64,7 млн человек в год.
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Вот сколько потребуется средств на строительство каждой магистрали:
- ВСМ Москва – Петербург оценивается в 1,7 трлн руб., без учета стоимости входов в столицы;
- ВСМ Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер – в 3,2 трлн руб. Она сократит время между конечными точками до 7 часов 50 минут;
- ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург обойдется в 4 трлн руб. Время в пути уменьшится до 6 часов 36 минут;
- ВСМ Москва – Смоленск – Минск будет стоить 1,9 трлн руб. Эта ВСМ сократит время в пути до 3 часов 4 минут.
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: Depositphotos
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