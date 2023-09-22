ВСМ в цифрах: сколько денег потребуется на строительство четырех магистралей

Строительство четырех ВСМ правительство оценило почти в 11 трлн рублей

В августе президент России Владимир Путин заявил о разработке проектов по строительству высокоскоростных магистралей (ВСМ). По оценке правительства, четыре дороги обойдутся бюджету в 10,8 трлн рублей. Ожидаемый пассажиропоток – 64,7 млн человек в год.

Вот сколько потребуется средств на строительство каждой магистрали:

ВСМ Москва – Петербург оценивается в 1,7 трлн руб., без учета стоимости входов в столицы;

ВСМ Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер – в 3,2 трлн руб. Она сократит время между конечными точками до 7 часов 50 минут;

ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург обойдется в 4 трлн руб. Время в пути уменьшится до 6 часов 36 минут;

ВСМ Москва – Смоленск – Минск будет стоить 1,9 трлн руб. Эта ВСМ сократит время в пути до 3 часов 4 минут.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Depositphotos