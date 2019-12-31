Фото сделаны в автосалоне одного из официальных дилеров.

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Кроссоверы уже начали поступать дилерам, доказательством этому служат фотографии, сделанные у одного из ритейлеров. До сих пор мы видели изображения интерьера только южнокорейских машин, теперь перед нами салон российской версии автомобиля, снимки разместил у себя портал Seltos.Club.

В пояснении к фото говорится, что заказы на разные комплектации дилеры уже принимают, притом что их стоимость известна лишь приблизительно. Предоплата по предзаказу составляет от 10 тыс. до 30 тыс. руб., в зависимости от версии.

Комплектаций, предположительно, будет пять: Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+. Пока известна стоимость лишь люксовой версии Селтоса с 2-литровым мотором и вариатором (1 349 900 рублей), о более доступных комплектациях расскажут чуть позже.

Kia Seltos производят методом крупноузловой сборки в Калининграде.

Первые фото салона российской версии Kia Seltos Фото сделаны в автосалоне одного из официальных дилеров. Первые фото салона российской версии Kia Seltos